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La UEFA multa al Real Madrid por incidentes en el partido contra el Bayern y advierte al Arsenal y a Mikel Arteta
El Real Madrid, sancionado con una multa tras el partido contra el Bayern
La campaña del Real Madrid en la Liga de Campeones terminó con mal sabor de boca tras la sanción económica impuesta por el organismo rector. Aunque los blancos cayeron 6-4 ante el Bayern de Múnich, las consecuencias administrativas apenas comienzan.
La UEFA ha multado al club merengue con 20 000 € por retrasar el inicio del partido de ida en el Bernabéu, según Mundo Deportivo. Esta sanción se inscribe en la campaña de la UEFA contra los retrasos que alteran la programación de los encuentros de alto perfil.
- AFP
Arteta recibe una amonestación formal
El Arsenal y Arteta evitaron una multa. Recibieron una advertencia formal por retrasar el inicio del partido ante el Sporting de Lisboa.
El informe disciplinario ordena al club londinense reforzar sus protocolos para asegurar que los equipos estén listos a la hora del pitido inicial. Para Arteta, esta advertencia significa que cualquier nueva infracción en la semifinal contra el Atlético de Madrid podría suponer multas o sanciones de expulsión.
Athletic Club y Atlético, muy afectados
El Athletic Club ha sido multado con 16 875 € por el lanzamiento de objetos de su afición en un partido europeo en San Mamés.
En la UEFA Youth League, el Atlético de Madrid sufrió las sanciones más duras tras perder 4-0 contra el Club Brugge: al jugador José David Fernández Torres le cayeron tres partidos de suspensión por su conducta pospartido, y al entrenador Ángel Donato dos por protestar al arbitraje.
- AFP
Los Gunners se preparan para el duelo contra el Atlético
Ahora Arteta se centra en las semifinales, con el objetivo de que el Arsenal alcance su primera final de la Liga de Campeones desde 2006. Tras unos cuartos de final muy igualados, el líder de la Premier League evitará nuevas distracciones administrativas que puedan frenarlo.
Los londinenses afrontan una serie de duelos clave, incluido el vital contra el Manchester City este fin de semana. Con la plantilla gestionando la forma de sus jugadores clave, Arteta espera que todo salga a la perfección de cara al histórico encuentro con el equipo de Diego Simeone.