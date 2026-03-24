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La UEFA desestima el recurso de los clubes de la Premier League para ampliar el número de jugadores en las plantillas de la Liga de Campeones, tras la oposición de los equipos de La Liga
Los clubes españoles rechazan la propuesta de la Premier League
La iniciativa para ampliar el tamaño de las plantillas a 28 jugadores en las competiciones europeas se ha estancado tras encontrarse con un obstáculo definitivo en el comité de competiciones de clubes de la UEFA. A pesar de ser uno de los principales temas de debate, la propuesta no se presentará en la próxima reunión del comité ejecutivo en Estambul. La resistencia fue encabezada por los representantes de La Liga, entre los que se encontraban el Atlético de Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad. Los clubes españoles expresaron su profunda preocupación por que el aumento de los límites no haría más que permitir a los gigantes de la Premier League explotar su superioridad financiera. Persiste el temor de que tal medida permita a los equipos ingleses acumular talento de élite, lo que inclinaría aún más la balanza competitiva del fútbol continental.
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Cumplir con el límite de 25 jugadores
La UEFA ha confirmado que el límite de 25 jugadores por plantilla en la Liga de Campeones se mantendrá sin cambios la próxima temporada. A pesar de la creciente preocupación por el bienestar de los jugadores y de un calendario cada vez más apretado, el comité de competiciones ha decidido no ampliar las plantillas en un futuro inmediato. Esta decisión obliga a los entrenadores de élite de Europa a seguir equilibrando las exigencias nacionales y continentales con recursos limitados. Sin embargo, se vislumbra un posible cambio en el horizonte; los informes indican que la norma podría revisarse de cara a la temporada 2027-28. Este plazo coincide con el próximo ciclo de derechos de retransmisión de la UEFA, lo que ofrece una ventana estratégica para una reforma estructural que aborde la intensidad física del fútbol moderno.
Preocupación por el agotamiento de los jugadores y la expansión
Los clubes de la Premier League están presionando para modernizar la normativa sobre las plantillas, que se ha mantenido sin cambios durante casi dos décadas, alegando que el límite actual de 25 jugadores ha quedado obsoleto. La ampliación de la Liga de Campeones a un formato de 36 equipos ha intensificado estas preocupaciones, al añadir al menos dos partidos de alta intensidad a un calendario ya de por sí saturado. Los defensores de aumentar el tamaño de las plantillas a 28 jugadores creen que la ampliación es vital para combatir el agotamiento crónico y mitigar los riesgos crecientes de lesiones. Argumentan que las opciones adicionales de rotación son esenciales para hacer frente a un calendario implacable.
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Tensiones por el dominio de la Premier League
La tensión entre la Premier League y las divisiones de élite europeas se está intensificando. Los rivales continentales sostienen que los clubes ingleses se benefician de ventajas sistémicas injustas, en particular de la norma de «protección nacional», que los protege de los rivales nacionales durante la fase de grupos ampliada. Los críticos sostienen que esta protección les facilita el acceso a las eliminatorias. Sin embargo, aunque los seis equipos de la Premier League alcanzaron los octavos de final esta temporada, solo el Arsenal y el Liverpool lograron pasar a cuartos de final.