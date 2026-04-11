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La trampa de Deschamps en el Real Madrid... ¿Se ha rendido Pérez ante el poder del vestuario?

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Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
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D. Deschamps
K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Bellingham
X. Alonso
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El Real Madrid sacrifica su identidad táctica para complacer a Mbappé y sus compañeros

Los silbidos retumban en el Bernabéu y, en las oficinas, la directiva lucha por el poder. Entre tanto ruido, suena el nombre de Didier Deschamps, que podría salvar al equipo o hundirlo aún más.

Deschamps dejará la selección francesa tras el Mundial 2026 y ya recibe ofertas de los grandes de Europa.

Sin embargo, tras el brillo de su palmarés se esconde un dilema: el club podría perder su identidad táctica ante la «dictadura de las estrellas», y una lucha de poder que podría reducir al técnico a un simple «coordinador de relaciones públicas» en un vestuario de pesos pesados.

  • Xabi Alonso ViniciusGetty Images

    La pérdida de la identidad

    El Real Madrid vive su peor crisis técnica en años. Tras el cese de Xabi Alonso en enero —un técnico que buscó un sistema riguroso—, llegó Álvaro Arbeloa como solución provisional, lo que evidenció una profunda brecha en la filosofía del club.

    Bajo el título «El Real ya no es el Real Madrid», el periodista Juan Ignacio Gayardo resumió en «Marca» la crisis: la afición ve un equipo sin espíritu, perdido tácticamente e incapaz incluso ante rivales como el Girona.

    Gayardo lo dejó claro: el problema no son los nombres, sino el “poder”. Alonso se fue porque su relación con Vinicius Jr. se quebró al pedir a las estrellas labores defensivas que no solían hacer.

    Con Arbeloa, la balanza inclinó hacia las estrellas: ni Mbappé, ni Vinicius ni Bellingham; nadie los deja en el banquillo, aunque los suplentes, como Arda Güler o Brahim Díaz, estén en su mejor momento.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-TRAININGAFP

    Deschamps... ¿Es la solución o el «golpe de gracia»?

    Según «RMC Sport», Florentino Pérez ve en Didier Deschamps el técnico ideal para gestionar la “colonia francesa” del club, integrada por Mbappé, Tchouaméni, Camavinga y Mendy.

    Su buena relación con estos jugadores es clave para el Madrid. El club no busca ahora un genio táctico, sino un “entrenador bombero” que cree un ambiente cómodo para Mbappé, quien desde su llegada ha trastocado los planes y para quien ningún técnico ha encontrado la fórmula ideal para alinearlo junto a Vinicius.

    Sin embargo, su llegada plantearía si el vestuario está dirigiendo al club. Confirmarse su fichaje sería una victoria del poder de los jugadores sobre la directiva y la prueba de que el club opta por “mimar a las estrellas” en vez del proyecto colectivo.

    Su perfil, más gestor de talentos que innovador táctico, encaja con jugadores que prefieren evitar planes defensivos exigentes o carreras largas.

  • أنس الغراري وبيريزKOOORA

    La lucha entre facciones

    Fuera del campo, la situación es igual de inestable: el club sufre una dualidad en el liderazgo que preocupa.

    José Ángel Sánchez ya no manda solo: ahora comparte poder con Anas Al-Gharari, hombre de confianza de Pérez sin cargo oficial definido.

    Esta dualidad complica las decisiones deportivas y hace urgente buscar un «director deportivo», algo que el club rechaza, anclado en los éxitos pasados mientras el presente naufraga en la incompetencia.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Elegir entre «el entorno acogedor» y «la identidad perdida»

    Pensar en Deschamps implica mantener un modelo de gestión anticuado que refuerza el poder de las estrellas y solo pide al entrenador que no las enfade.

    Así tal vez se ganen algunos títulos si se refuerzan defensa y medio campo, pero no se construirá un dominio duradero.

    La realidad es que la pareja Mbappé-Vinicius aún no rinde al sistema y descuida la defensa, exponiendo al equipo.

    Si el club insiste en contratar un técnico que consienta a las estrellas en vez de imponerles su táctica, seguirá dependiendo de la “ilusión de la remontada”, que no siempre llega.

    Hoy el club está en una encrucijada: puede ceder al vestuario fichando a Deschamps para mantener el statu quo, o volver a los orígenes y contratar un “entrenador de proyecto” —como Jürgen Klopp, si aceptara— con autoridad técnica absoluta.

    Sin esa figura, el Bernabéu seguirá en ebullición y los fichajes de estrellas serán una carga táctica sin un líder que se atreva a decir «no».

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