La temporada de Paul Pogba termina en desastre: el centrocampista se pierde el último partido del Mónaco

Pogba, de 33 años, se perderá el último partido del Mónaco en la Ligue 1 contra el Estrasburgo por una lesión en el muslo que le ha impedido mantenerse en buen estado físico esta temporada.

Llegado en verano de 2025 tras cumplir su sanción por dopaje, había jugado tres de los seis partidos anteriores y mostrado destellos de la calidad que en su día lo convirtió en el futbolista más caro del mundo. Así, cierra la temporada con solo seis partidos jugados, un balance pobre para un campeón del mundo que ya ve el ocaso de su carrera.