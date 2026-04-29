Getty Images Sport
Traducido por
La temporada de Dominic Solanke podría haber terminado, mientras el Tottenham sufre otra baja clave por lesión en su lucha por evitar el descenso
Lesión en el tendón de la corva para Solanke
La participación de Solanke en la recta final de la Premier League con el Tottenham está en duda tras sufrir una lesión en el tendón de la corva contra el Wolverhampton. Según The Telegraph, las primeras pruebas indican que podría tratarse de una lesión de grado dos, con una recuperación de tres a ocho semanas. Así, Solanke podría sumarse a la lista de jugadores de los Spurs que no volverán a jugar este curso, aunque el club, en riesgo de descenso, aún no ha confirmado la gravedad.
- Getty Images Sport
La lista de lesionados sigue creciendo
Aunque el Tottenham venció al Wolverhampton en su primer partido de liga de 2026, sigue en zona de descenso, a dos puntos del West Ham. Xavi Simons se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior contra el Wolverhampton; estará de baja al menos siete meses y probablemente no regrese hasta diciembre.
Además, De Zerbi pierde a Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert y Cristian Romero hasta final de curso. James Maddison, que aún no ha debutado tras un año lesionado, tampoco es opción, por lo que el plantel queda muy mermado para los próximos compromisos.
De Zerbi se enfrenta a un dilema a la hora de elegir el once
De Zerbi hablará el viernes sobre la condición física de Solanke y confía en que el delantero de 28 años pueda ayudar en la recta final de la temporada.
Los cuatro últimos partidos del Tottenham son contra el Aston Villa el domingo, el Leeds United, el Chelsea y el Everton. Perder a otro delantero para cualquiera de esos encuentros sería un revés importante para De Zerbi. El duelo contra el Chelsea se ha reprogramado para el martes 19 de mayo, debido a la participación del club de Stamford Bridge en la final de la FA Cup el sábado 16.
- Getty Images Sport
Los sueños del Mundial en peligro
Una lesión que lo margine el resto de la temporada sería un golpe duro para las aspiraciones de Solanke de ir al Mundial con Inglaterra como suplente de Harry Kane. Se rumoreaba que el delantero estaba en la lista de candidatos de Thomas Tuchel, pero una larga baja lo obligaría a buscar otras opciones.