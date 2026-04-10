La suspensión de Enzo Fernández en el Chelsea se mantiene, pues Liam Rosenior descarta su regreso contra el Manchester City pese a las conversaciones de «acuerdo» y a la disculpa del centrocampista

El entrenador del Chelsea confirmó que Fernández cumplirá este fin de semana el segundo partido de su sanción. El campeón del Mundial fue castigado tras una entrevista en la que expresó su deseo de vivir en Madrid, lo que se interpretó como un coqueteo con el Real Madrid.

El mediocampista ya se perdió la goleada 7-0 sobre el Port Vale en el primer partido de su castigo. Pese a lo que está en juego en el próximo encuentro en Stamford Bridge, Rosenior mantiene la disciplina del club y los valores que espera de su plantilla en un momento clave de la temporada.