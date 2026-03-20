El exentrenador del FC Bayern de Múnich convocó nada menos que a 35 (¡!) jugadores para los partidos amistosos de los Three Lions contra Uruguay (27 de marzo) y Japón (31 de marzo) durante el próximo parón internacional. Sin embargo, Trent Alexander-Arnold no figura en la lista.
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¡La superestrella del Real Madrid no estará presente a pesar de todo! El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sorprende con una convocatoria XXL y un plan curioso
El lateral derecho del Real Madrid se queda fuera de la convocatoria frente a Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold ya se había perdido la convocatoria de Tuchel en noviembre, y en octubre no estuvo disponible por una lesión en el muslo. La última vez que jugó el exjugador del Liverpool fue en junio, tras salir como suplente, cuando Inglaterra ganó 1-0 a Andorra en la fase de clasificación para el Mundial.
«Sé lo que Trent nos puede aportar y hemos decidido mantener a nuestros jugadores», explicó Tuchel: «Conozco sus puntos fuertes, es un gran jugador, pero es una decisión deportiva».
Aunque Alexander-Arnold es titular en el equipo madrileño y supo convencer en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, el jugador de 27 años solo ha podido cumplir de forma limitada las altas expectativas desde su llegada el verano pasado.
- AFP
Harry Maguire vuelve; Jude Bellingham también estará presente
En 20 partidos solo logró dos asistencias y ningún gol, aunque una rotura muscular a finales de año lo dejó fuera de combate durante semanas. El Real fichó a Alexander-Arnold (contrato hasta 2031) inicialmente sin coste alguno procedente del Liverpool FC. No obstante, se pagaron diez millones de euros al club de Anfield Road, lo que le permitió ser elegible para jugar en el Mundial de Clubes antes de que finalizara su contrato.
Por su parte, Harry Maguire regresó a la convocatoria, en la que había estado por última vez en 2024. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran James Garner (FC Everton) y Jason Steele (Brighton & Hove Albion). También fue convocado el compañero de Alexander-Arnold, Jude Bellingham.
Tuchel tiene un plan curioso con su amplia plantilla
Mientras tanto, Tuchel tiene previsto «dividir en dos grupos» su amplia convocatoria en la concentración, según ha declarado, y ha añadido: «En uno de los grupos incorporaremos a jugadores a los que aún no hemos visto y que hasta ahora no han jugado mucho, con el fin de impulsar la competencia por las plazas para el Mundial de Estados Unidos».
Tuchel concretó sus planes: «A partir del viernes o el sábado llegará al campo de entrenamiento un grupo que ha tenido un descanso. Afrontaremos el partido contra Japón con un nuevo grupo de jugadores». Al final, la plantilla para la fase final podrá contar con 26 jugadores.
En la fase de grupos del Mundial (del 11 de junio al 19 de julio), el cofavorito del Grupo L se enfrentará a Ghana, Croacia y Panamá.
Inglaterra: La convocatoria de Thomas Tuchel
Posición Jugador Portero Henderson, Pickford, Ramsdale, Steele, Trafford Defensa Burn, Guehi, Hall, Konsa, Livramento, Maguire, O'Reilly, Quansah, Spence, Stones, Tomori Centro del campo Anderson, Bellingham, Garner, Henderson, Mainoo, Palmer, Rice, Rogers, Wharton Delantera Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka, Solanke