La Stampa - El Open Var podría no confirmarse, «fuente de confusión en lugar de aclaración»

Es posible que el Open VAR de DAZN no se mantenga la próxima temporada: según informa La Stampa, la FIGC y la AIA están reflexionando al respecto y una parte de los responsables arbitrales no tiene dudas: el Open VAR debe pasar a la historia.

En el artículo del diario turinés se lee que «algunos clubes empiezan a pensar que es sobre todo una fuente de confusión en lugar de de aclaración. La FIGC y la AIA están reflexionando. Una parte de los responsables arbitrales no tiene dudas: debe archivarse. Esta podría ser la última temporada de Open Var, el programa de DAZN que cada semana acoge a protagonistas del mundo arbitral llamados a analizar sin demasiados filtros los episodios controvertidos de la jornada de liga, con la emisión de las conversaciones entre el VAR de Lissone y los árbitros sobre el terreno de juego».