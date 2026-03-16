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Nkunku Freuler Open VARDAZN
Gianluca Minchiotti

Traducido por

La Stampa - El Open Var podría no confirmarse, «fuente de confusión en lugar de aclaración»

La serie documental de DAZN dedicada a los casos de Vae va por su tercera temporada: es posible que no haya una cuarta temporada

Es posible que el Open VAR de DAZN no se mantenga la próxima temporada: según informa La Stampa, la FIGC y la AIA están reflexionando al respecto y una parte de los responsables arbitrales no tiene dudas: el Open VAR debe pasar a la historia. 

En el artículo del diario turinés se lee que «algunos clubes empiezan a pensar que es sobre todo una fuente de confusión en lugar de de aclaración. La FIGC y la AIA están reflexionando. Una parte de los responsables arbitrales no tiene dudas: debe archivarse. Esta podría ser la última temporada de Open Var, el programa de DAZN que cada semana acoge a protagonistas del mundo arbitral llamados a analizar sin demasiados filtros los episodios controvertidos de la jornada de liga, con la emisión de las conversaciones entre el VAR de Lissone y los árbitros sobre el terreno de juego».

  • La actual es la tercera temporada del programa, y no es seguro que haya una cuarta, añade La Stampa. Cada vez cunde más la sensación de que esta sobreexposición puede resultar contraproducente, con la consecuencia de alimentar la inseguridad de los árbitros, lo que acabaría favoreciendo los errores en lugar de reducirlos. Por este motivo, la FIGC y la AIEA están sopesando la conveniencia de continuar con el Open VAR también la próxima temporada. 

    Cabe precisar, no obstante, que ni los clubes ni la Liga Serie A tienen voz en la decisión, que corresponde a la FIGC y a la AIA. Por el momento, parece prevalecer la tendencia a no confirmar el Open VAR. 

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