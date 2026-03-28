La selección italiana sub-17 golea a Islandia: los Azzurrini suman el máximo de puntos en la fase de clasificación para el Europeo

Todo fue coser y cantar para Italia, que se adelantó enseguida en el marcador gracias a DiegoPerillo. El delantero del Empoli, nacido en 2009, marcó el 1-0 en el minuto 7, antes de que su compañero de equipo y capitán, Edoardo Biondini, anotara el segundo gol en el minuto 25.

El partido es coser y cantar y, entre los minutos 37 y 38, Italia marca el cuarto. Primero vuelve a marcar Perillo, y luego se suma a la fiesta Thomas Corigliano,mediapunta nacido en 2009 de laJuventus.

En la segunda parte, los Azzurrini gestionan la ventaja sin arriesgar y confirman el resultado de 4-0 en casa de Islandia. Una magnífica victoria que aúpa a los chicos de Favo al primer puesto del grupo a la espera del partido contra Rumanía del martes 31 de marzo.