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GOAL England Squad GFXGetty/GOAL
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La selección ideal de GOAL para Inglaterra en el Mundial de 2026: Trent Alexander-Arnold y Ollie Watkins entran en la lista, pero no hay sitio para Phil Foden ni Jordan Henderson

Opinion
England
World Cup
J. Bellingham
H. Kane
B. Saka
T. Tuchel
M. Rashford
K. Mainoo
D. Rice
P. Foden
J. Henderson
C. Palmer
H. Maguire
J. Pickford
T. Alexander-Arnold
O. Watkins
FEATURES

El camino hacia el Mundial de 2026 está a punto de llegar a su fin para Inglaterra. La próxima vez que los Tres Leones se reúnan, será para disputar dos amistosos previos al torneo en Estados Unidos, contra Costa Rica y Nueva Zelanda, antes de debutar en la competición frente a Croacia el 17 de junio. Lo harán como uno de los favoritos para alzarse con el título, con la presión puesta sobre Thomas Tuchel y sus jugadores para poner fin de una vez por todas a 60 años de espera.

No está claro exactamente cómo procederá Tuchel a la hora de dar a conocer su convocatoria definitiva para el Mundial, pero es probable que los amistosos de marzo contra Uruguay y Japón hayan sido la última oportunidad para que algunos jugadores causaran buena impresión, al menos en el ámbito internacional. Por lo tanto, el seleccionador de Inglaterra seguramente tenga ya una idea bastante clara de los 26 jugadores que seleccionará este verano.

Pero, ¿cuál sería tu selección de Inglaterra para el Mundial en este momento? Esa es la pregunta con la que han estado lidiando estos últimos días 10 redactores y editores de GOAL (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh y James Westwood), y cada uno de ellos ha elaborado individualmente la lista de los 26 jugadores que elegiría para llevar a Norteamérica si estuviera en el lugar de Tuchel.

Hemos recopilado los resultados para confeccionar la selección ideal de Inglaterra para el Mundial según GOAL, pero ¿habremos acertado? Echa un vistazo a las selecciones a continuación y cuéntanoslo en los comentarios al final de la página...

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    La selección de GOAL: Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford.

    Puede que Jordan Pickford haya tenido sus detractores en el pasado, pero el portero del Everton rara vez ha defraudado a Inglaterra en los grandes torneos, por lo que no es de extrañar que los diez miembros de nuestro jurado lo hayan incluido en sus plantillas.

    También fue una decisión unánime elegir a Dean Henderson como suplente principal de Pickford tras un par de temporadas estelares del guardameta del Crystal Palace, mientras que ocho de nuestros votantes quedaron convencidos por el talento de James Trafford para incluir al jugador del Manchester City como tercera opción, a pesar de su falta de minutos en el Etihad Stadium esta temporada tras la llegada de Gianluigi Donnarumma.

    • Anuncios
  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Laterales

    La selección de GOAL: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Reece James y Nico O'Reilly.

    Gran parte del debate al inicio del parón internacional de marzo se centró en la decisión de Tuchel de no convocar a Trent Alexander-Arnold, a pesar de haber ampliado su plantilla a 35 jugadores y de tener que lidiar con problemas de lesiones en el lateral derecho. Esto sugiere que el jugador del Real Madrid —que solo ha disputado 26 minutos con Inglaterra desde que Tuchel asumió el cargo— no ha convencido al seleccionador inglés de su estado de forma o su condición física durante una temporada plagada de lesiones en la capital española.

    Sin embargo, siete de nuestros votantes creen que la creatividad y el alcance de los pases de Alexander-Arnold podrían resultar útiles este verano, por lo que se une a Reece James (10 votos) para ganarse un puesto en el avión de GOAL. Los propios problemas de lesiones de James no disuadieron a nuestros votantes de seleccionar al capitán del Chelsea, aunque aún está por ver hasta qué punto estará listo para los primeros partidos de los Tres Leones.

    La selección de nuestros laterales izquierdos resultó mucho menos sorprendente, ya que Nico O'Reilly, el héroe del Manchester City en la Carabao Cup, fue otra elección unánime, mientras que solo uno de los votantes no seleccionó a Lewis Hall tras sus impresionantes actuaciones recientes con el Newcastle. Ambos aportarían además experiencia en el centro del campo, lo que añadiría versatilidad a la plantilla de Tuchel.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Defensas centrales

    La selección de GOAL: Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire y John Stones

    Sin duda, también hay puestos en juego en el centro de la defensa de Inglaterra, aunque los diez miembros de nuestro jurado se decantaron tanto por Marc Guehi como por Ezri Konsa, lo que sugiere que los centrales del Manchester City y del Aston Villa deberían, como mínimo, estar en el avión.

    Que Guehi y Konsa sean realmente los centrales titulares de Tuchel dependerá probablemente del estado físico de John Stones. El incondicional del City ha sufrido lesiones en cada una de las dos últimas temporadas y solo ha disputado 15 partidos a nivel de club a lo largo de la 2025-26. Sus únicos partidos desde principios de año han sido en la FA Cup, pero si Stones está en forma, no hay duda de que sigue siendo el principal defensa de Inglaterra. Teniendo esto en cuenta, seis de nuestros votantes incluyeron al jugador de 31 años en su selección.

    El mismo número, por su parte, se decantó por el compañero de Stones desde hace tiempo en la selección, Harry Maguire. Veterano de tres torneos anteriores, Maguire ha llamado la atención desde que se ganó a pulso su vuelta a la alineación del Manchester United bajo las órdenes de Michael Carrick, y aunque Tuchel ha sido tajante sobre el lugar que ocuparía Maguire en su jerarquía personal, su experiencia y liderazgo podrían convertirlo en una pieza clave de la convocatoria definitiva, si es seleccionado.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampistas

    La selección de GOAL: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers y Adam Wharton.

    No es de extrañar que Declan Rice haya recibido el máximo de 10 votos de nuestro equipo, ya que el centrocampista del Arsenal se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición en los últimos años. A él se unieron, por unanimidad, Jude Bellingham y Cole Palmer, ambos con la capacidad de marcar la diferencia para Tuchel durante el torneo.

    Esto no quiere decir que ninguno de los dos tenga asegurada una plaza en el once inicial, dada la apreciación que Tuchel tiene de Morgan Rogers como número 10 en su sistema 4-2-3-1, y todos menos uno de nuestros votantes incluyeron al jugador del Aston Villa en su plantilla definitiva. El mismo número eligió tanto a Elliot Anderson como a Adam Wharton, aunque es probable que la estrella del Nottingham Forest se imponga al creador de juego del Crystal Palace en la pugna por un puesto de titular junto a Rice en el centro del mediocampo de Inglaterra.

    El grupo de centrocampistas lo completan Kobbie Mainoo (siete votos), cuyo regreso al Manchester United ha llegado justo a tiempo para volver a entrar en los planes de Tuchel, y Eberechi Eze (seis votos), que ofrece una versatilidad vital a pesar de una temporada de debut irregular como jugador del Arsenal.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Extremos

    La selección de GOAL: Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford y Bukayo Saka

    Bukayo Saka se ha consolidado como titular de Inglaterra desde que irrumpió en la escena internacional en la Eurocopa 2020 y, a pesar de no estar disfrutando de la mejor temporada individual de su carrera en el Arsenal, el extremo siguió obteniendo los votos de los 10 miembros del equipo de GOAL para nuestra selección.

    Esa cifra la igualó Marcus Rashford, que ha sido un pilar del equipo de Tuchel durante los últimos 12 meses, y aunque su rendimiento con el Barcelona ha bajado un poco tras una sólida primera mitad de temporada, el cedido del Manchester United parece tener asegurada su plaza en el avión. Probablemente disputará a Anthony Gordon un puesto en el once inicial, y la estrella del Newcastle solo se quedó fuera de la selección de uno de nuestros 10 votantes.

    Completan nuestras opciones en las bandas Jarrod Bowen, del West Ham, y Noni Madueke, compañero de Saka en el Arsenal, quienes obtuvieron cinco votos cada uno como alternativas para el lateral derecho.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Delanteros

    La selección de GOAL: Harry Kane y Ollie Watkins

    Otra elección consensuada que no sorprende: Harry Kane acudirá al Mundial en el mejor momento de su carrera y, posiblemente, como favorito al Balón de Oro, tras una magnífica temporada con el Bayern de Múnich que aún podría culminar con un triplete y unas cifras récord frente a la portería.

    Sin embargo, quién acompañará al capitán de Inglaterra es mucho menos seguro, ya que Tuchel ha convocado a varios candidatos a lo largo del último año. Uno de los que se quedó fuera de la concentración de marzo fue Ollie Watkins, pero tras el bajo rendimiento de otros, el delantero del Aston Villa logró sumar nueve votos de nuestro panel para acompañar a Kane en la convocatoria.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Ausencias destacadas

    En total, 19 jugadores que recibieron votos no fueron seleccionados por suficientes miembros de nuestro equipo como para entrar en la alineación ideal de GOAL, siendo quizás los más destacados Phil Foden y Jordan Henderson.

    Tuchel ha utilizado a Foden en diversas posiciones, incluso como falso nueve, durante su etapa al frente del equipo, pero la falta de forma del centrocampista del Manchester City, tanto en el club como en la selección, probablemente le haya perjudicado. Henderson, por su parte, fue sorprendentemente convocado de nuevo por Tuchel el pasado mes de marzo y ha sido un fijo desde entonces, pero la experiencia del veterano no fue suficiente para conseguir los votos necesarios para formar parte de nuestro once ideal.

    Otros que se quedaron fuera fueron Ben White, que protagonizó un regreso a la selección que acaparó titulares tras más de tres años de ausencia durante los amistosos de marzo, y la pareja defensiva del Newcastle formada por Dan Burn y Tino Livramento. Ivan Toney, por su parte, fue el único otro delantero puro que recibió más de un voto, por detrás de Kane y Watkins.

    Jugadores no seleccionados: Dan Burn, Jordan Henderson, Tino Livramento (tres votos cada uno); Rio Ngumoha, Jarell Quansah, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Ivan Toney (dos votos); Jarrad Branthwaite, Levi Colwill, Kiernan Dewsbury-Hall, Phil Foden, James Garner, Morgan Gibbs-White, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott, Dominic Solanke, Danny Welbeck, Ben White (un voto).