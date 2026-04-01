La selección ideal de GOAL para Inglaterra en el Mundial de 2026: Trent Alexander-Arnold y Ollie Watkins entran en la lista, pero no hay sitio para Phil Foden ni Jordan Henderson

No está claro exactamente cómo procederá Tuchel a la hora de dar a conocer su convocatoria definitiva para el Mundial, pero es probable que los amistosos de marzo contra Uruguay y Japón hayan sido la última oportunidad para que algunos jugadores causaran buena impresión, al menos en el ámbito internacional. Por lo tanto, el seleccionador de Inglaterra seguramente tenga ya una idea bastante clara de los 26 jugadores que seleccionará este verano.

Pero, ¿cuál sería tu selección de Inglaterra para el Mundial en este momento? Esa es la pregunta con la que han estado lidiando estos últimos días 10 redactores y editores de GOAL (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh y James Westwood), y cada uno de ellos ha elaborado individualmente la lista de los 26 jugadores que elegiría para llevar a Norteamérica si estuviera en el lugar de Tuchel.

Hemos recopilado los resultados para confeccionar la selección ideal de Inglaterra para el Mundial según GOAL, pero ¿habremos acertado? Echa un vistazo a las selecciones a continuación y cuéntanoslo en los comentarios al final de la página...