La sólida preparación de Japón no es casualidad, sobre todo si vemos la convocatoria de Moriyasu. Tiene una plantilla experimentada, con muchos jugadores que ya han competido al más alto nivel.

Destaca Kaishu Sano, hermano mayor del centrocampista del NEC Kodai Sano. El mediocampista defensivo del Eintracht Frankfurt no jugó la eliminatoria, pero ha sido clave en los últimos amistosos. Su ascenso es vertiginoso: fichado en verano de 2024 por 2,4 millones de euros procedente del Kashima Antlers, ahora vale unos cuarenta millones. Es un ‘6’ moderno: no solo recupera balones o distribuye el juego, sino que aporta polivalencia, desplazamiento, energía y una base técnica sólida.

También destacan el delantero de la Real Sociedad Takefusa Kubo —ausente gran parte de la temporada por lesión— y jugadores consolidados como Hiroki Ito y Ritsu Doan. La gran ausencia es Kaoru Mitoma, lesionado en mayo y fuera del Mundial.

Menos conocido, pero igualmente interesante, es el lateral izquierdo Keito Nakamura. Formado como extremo en el Stade Reims, la selección lo ha reconvertido en defensor. Su velocidad, su despliegue físico y su proyección ofensiva lo convierten en una pesadilla para cualquier extremo o lateral derecho, como comprobó Inglaterra.

Ha convencido en los últimos partidos, pero aún no tiene la titularidad asegurada: compite con Daizen Maeda, otro futbolista polivalente. El delantero del Celtic vio el último amistoso contra Islandia desde el banquillo, pero cerró la temporada en gran forma: nueve goles y dos asistencias en sus últimos siete partidos con el club escocés.

De la Eredivisie destacan el pichichi Ayase Ueda, su compañero en el Feyenoord Tsuyoshi Watanabe y los jugadores del Ajax Takehiro Tomiyasu y Ko Itakura.