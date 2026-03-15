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La selección femenina de fútbol de EE. UU. en el extranjero: Alyssa Thompson gana la Copa de la Liga con el Chelsea; Lindsey Heaps y Lily Yohannes se alzan con la Copa de Francia con el Lyon

GOAL repasa las mejores actuaciones de la selección femenina de Estados Unidos en el extranjero, desde la lesión de Naomi Girma hasta la primera Copa de la Liga de Alyssa Thompson con el Chelsea y Heaps, pasando por el título de la Copa de Francia de Yohannes con el Lyon.

Han sido unas semanas muy ajetreadas para las integrantes de la selección femenina de Estados Unidos, que volvieron a las principales competiciones de clubes poco después de ganar la SheBelieves Cup por octava vez.

Lindsey Heaps y Lily Yohannes, compañeras tanto en el club como en la selección, ayudaron al OL Lyonnes a conquistar el título de la Copa de Francia, tras derrotar al París Saint-Germain por 1-0 en la Coupe de la Ligue.

El Chelsea se enfrentó al Manchester United en la final de la Copa de la Liga el domingo, con la delantera de la selección femenina de Estados Unidos Alyssa Thompson en el once inicial de las Blues. Naomi Girma se perdió el partido por lesión, mientras que Cat Macario no fue incluida en la convocatoria. El Chelsea derrotó al Manchester United y a la portera Phallon Tullis-Joyce por 1-0, gracias a un gol de Lauren James en los primeros 20 minutos.

Por otra parte, el Arsenal y Emily Fox derrotaron al London City Lionesses por 2-1 en la Superliga Femenina, mientras que Sam Coffey y el Manchester City solo sumaron un punto este fin de semana tras empatar a 0-0 con el Aston Villa.

  • Manchester United FC v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Sin Girma, no hay problema: el Chelsea encuentra la manera

    El Chelsea se vio privado de varias jugadoras clave en la final de la Copa de la Liga del domingo, entre ellas la defensa central de la selección estadounidense Naomi Girma, que no fue convocada debido a una lesión en la pantorrilla. Las Blues se enfrentaban a una difícil tarea contra el Manchester United sin Girma, Millie Bright, Sam Kerr y Ellie Carpenter, entre otras.

    Aun así, el Chelsea encontró la manera de salir adelante a pesar de las ausencias. O, mejor dicho, Lauren James lo hizo, al marcar el gol que resultó decisivo.

    «Esperemos que no sea nada grave y que pueda estar disponible para el próximo partido», declaró la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, a la BBC cuando le preguntaron por Girma. Las Blues vuelven a la acción el miércoles.

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  • Lily Yohannes USWNT vs JamaicaGetty Images

    Yohannes destaca como suplente de lujo del Lyon

    Aunque Yohannes no participó en el gol del OL Lyonnes contra el PSG, desempeñó un papel importante tras salir al campo en la segunda parte, asegurándose de que el ritmo del equipo no decayera. Entrar en el centro del campo y mantener el mismo nivel de juego —o incluso mejorarlo— es todo un logro, y Yohannes suele estar a la altura cuando se le pide precisamente eso.

    A pesar de su corta edad, sigue demostrando una madurez notable, ya sea por su intensidad a la hora de recuperar el balón o por su capacidad para habilitar a sus compañeras en cualquier zona del campo.

  • OL Lyonnes v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Heaps brilla en la victoria del Lyon en la copa

    Lindsey Heaps estuvo omnipresente en el campo durante la victoria del OL Lyonnes sobre el PSG. Participó en varias jugadas de ataque, combinaciones rápidas y pases al primer toque a lo largo del partido. Heaps sabe cómo ganar, y parece encontrarse en un entorno en el que todas comparten esa mentalidad, con jugadoras que se lanzan constantemente al área y luchan de un extremo a otro del campo en el centro del terreno de juego.

    Una finta de Heaps en un centro habilitó a Melchie Dumornay para marcar el gol de la ventaja.

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Thompson contribuye a la victoria del Chelsea en la copa

    No fue el mejor partido de Alyssa Thompson, ya que ese día tuvo pocas oportunidades de marcar. Aun así, salió ilesa del encuentro y pudo celebrar la conquista del trofeo junto al Chelsea.

    La mayor contribución de Thompson a este equipo es su capacidad para marcar goles. En la selección femenina de Estados Unidos, siempre ha sabido encontrar la manera de ver puerta, y ha sido aún más productiva con el Chelsea. En la final, participó en varias jugadas de ataque de su equipo, aunque ninguna de ellas acabó en gol.

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