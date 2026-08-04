Estados Unidos abrirá su calendario de otoño el 26 de septiembre en Orlando, donde recibirá a Perú en su primer partido tras el Mundial. Tres días después, se medirá a Chile en el Energizer Park, casa del St. Louis SC.

Después, la atención se centrará en sus rivales de la CONCACAF en partidos que se disputarán cerca de cada frontera. Estados Unidos se enfrentará a México el 3 de octubre en Glendale, Arizona, sede de los Arizona Cardinals, antes de cerrar esta ventana de cuatro partidos el 6 de octubre contra Canadá en el Allianz Field del Minnesota United.

Esta ventana es la primera desde que la FIFA consolidó los parones internacionales de otoño para crear una única ventana de cuatro partidos que servirá como el último parón autorizado de 2026.