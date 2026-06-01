Tras volver a la Liga de Campeones por primera vez en siete años, la Roma dispone este verano de un presupuesto de fichajes mucho mayor. El club italiano quiere dar al entrenador Gasperini una plantilla que pueda competir en todos los frentes, especialmente después de que el técnico se quejara de la falta de profundidad en ataque la temporada pasada.

El técnico criticó la falta de delanteros adaptados a su estilo de juego y resaltó el efecto positivo de Donyell Malen tras llegar en enero del Aston Villa. De regreso a la élite europea, la directiva planea respaldarlo con un fichaje de peso para liderar el ataque en la temporada 2026-27.