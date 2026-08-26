Getty Images Sport
Traducido por
La Roma afronta un gran dilema por la estrella de ascendencia indonesia Jayden Oosterwolde tras unos alarmantes resultados médicos
Las dudas sobre el estado físico paralizan las pruebas médicas
Según La Gazzetta dello Sport, el fichaje por la Roma del defensa del Fenerbahce Jayden Oosterwolde se ha encontrado con un gran obstáculo debido a preocupaciones inesperadas sobre el estado físico del jugador. El talento nacido en los Países Bajos y de ascendencia indonesia llegó al aeropuerto de Ciampino, donde fue recibido con calidez por los aficionados, antes de dirigirse directamente a pasar el reconocimiento médico. Sin embargo, nuevas pruebas solicitadas por la Roma revelaron que su reciente problema muscular es más serio de lo que se había previsto inicialmente, lo que abre la posibilidad de una operación.
- LaPresse
Sopesando el riesgo del traspaso
Los alarmantes hallazgos médicos han obligado al club a reevaluar a fondo si seguir adelante con el traspaso o retirarse de la operación por completo. Gian Piero Gasperini estaba deseando aprovechar la versatilidad del jugador de 25 años en la banda izquierda o como defensa central, pero el riesgo de una ausencia prolongada ha cambiado los planes. El marco del acuerdo con el Fenerbahce se había cerrado con una cesión de pago de 1 millón de euros, una obligación condicional de 15 millones de euros y un contrato de cuatro años por 1,6 millones de euros.
En espera y el interés por Kessié
Según TuttoMercatoWeb, el traspaso propuesto de Oosterwolde se encuentra actualmente en punto muerto mientras se llevan a cabo nuevas evaluaciones médicas para decidir su futuro. En medio de la incertidumbre que rodea al defensa, la Roma también ha puesto sus ojos en reforzar el centro del campo. El club italiano estudia un posible movimiento por Franck Kessié, con Gian Piero Gasperini deseoso de reencontrarse con el centrocampista, aunque la Juventus sigue actualmente en la pole position para hacerse con su fichaje.
- Getty Images Sport
Condiciones para que haya más movimientos en el mercado
Cualquier oferta formal de la Roma por Kessié depende por completo de que se cumplan dos condiciones clave en el mercado de fichajes. La Juventus tendría que abandonar su interés, o Kessié debería optar por no seguir esperando, mientras que la Roma tendría que vender primero a un centrocampista. El Aynaoui se ha convertido en el principal candidato a salir, con el Crystal Palace entre los clubes interesados, mientras la Roma ha fijado su precio en 35 millones de euros.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias