La rebelión de Díaz... ¿Cómo se rebeló la estrella marroquí contra el banquillo del Real Madrid?

El astro marroquí demostró ser un jugador polivalente capaz de actuar como motor del juego o como extremo. Lo confirmó ante el Girona, Desde la izquierda, con libertad para desplazarse hacia el centro, cumplió la orden de su técnico: «Le pido que arriesgue y que no se conforme con no cometer errores». Su dinamismo y visión de juego facilitaron el gol de Valverde.

Celebró su partido 100 en La Liga con el pase decisivo para el gol de Valverde, su asistencia 7 esta temporada y la 14 en la competición. No sumó más solo por la falta de puntería de Mbappé, quien recibió un pase en profundidad pero envió el balón a las gradas pese a quedar solo ante la portería.



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