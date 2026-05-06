L’Équipe: «La historia del fútbol francés se escribe a menudo en Múnich, y el césped del Allianz Arena sigue siendo para el PSG una fuente de alegría infinita. Desde su sensacional triunfo contra el Inter de Milán el 31 de mayo, el club de la capital está estrechamente vinculado a la fortaleza bávara y, el miércoles por la noche, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, ha vuelto a dar la talla con un merecido empate contra el Bayern de Múnich».

Le Figaro: «¡El París Saint-Germain está en la final! En un duelo de alta emoción, los parisinos resistieron con valentía y ahora están más cerca de su segunda estrella».

Marca: «Luis Enrique vuelve a convertir Múnich en terreno sagrado para el PSG. El gol tempranero de Dembélé amplió la ventaja de la ida; el tanto de Harry Kane en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde para el Bayern. Los parisinos defenderán su título ante el Arsenal de Arteta».

AS: «¡El PSG es la bestia negra!»

Mundo Deportivo: «El PSG de Luis Enrique se medirá al Arsenal de Mikel Arteta el 30 de mayo en la final de la Liga de Campeones. En el Puskas Arena de Budapest se verá un duelo de técnicos españoles. Si la ida fue un espectáculo, la vuelta entre PSG y Bayern se decidió por tensión y nervios».