BBC: «La vuelta de semifinales no fue un clásico como la ida en París. El Bayern reclamó un penalti en la primera parte cuando Vitinha despejó un balón que golpeó el brazo de João Neves, pero el reglamento lo impide si el balón ha sido tocado por un compañero».
The Guardian: «El París Saint-Germain se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones porque se lo tomó en serio, neutralizó a un Bayern de Múnich en horas bajas y apenas se tambaleó tras ampliar la ventaja que ya tenía de la ida».
The Sun: «¡El campeón vigente avanza con hambre de victoria sobre los ingleses. Tras el festival de nueve goles en la ida, el PSG sentenció en la vuelta y el Bayern cayó».
Corriere dello Sport: «El partido de ida ofreció goles, espectáculo y emoción. La vuelta confirmó la sentencia: el PSG vuelve a la final, mientras el Bayern se queda en el camino tras el 1-1 en el Allianz Arena».
Kurier: «La semifinal marca el final del camino: el Bayern cae ante el vigente campeón, el PSG».
Kronenzeitung: «El PSG celebra y hunde al Bayern en el valle de las lágrimas. Para el campeón de Alemania, dirigido por el entrenador Vincent Kompany, el sueño del triplete terminó prematuramente. Kane y compañía no encontraron en ataque los recursos para poner en aprietos a los visitantes, que se defendieron con solidez».
Blick: «El Bayern cae tras un drama por una mano».