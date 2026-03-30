La Premier League responde tras una encuesta demoledora que revela que los aficionados detestan el VAR, en medio de los llamamientos para que se elimine esta tecnología

La dirección de la Premier League ha rebatido las conclusiones de la FSA citando su propio estudio interno, que sugiere que los aficionados están más interesados en una mejora del sistema que en su abolición total. Argumentan que el alto umbral de intervención hace que la máxima categoría inglesa sea menos intrusiva que sus homólogas europeas.

En un comunicado oficial, la Premier League señaló: «Como parte del diálogo continuo con los aficionados, las investigaciones de la Premier League indican que estos están en gran medida a favor de mantener el VAR, pero mejorando la forma en que se utiliza». Añadieron: «El VAR ofrece decisiones más correctas.

En las últimas temporadas, ha habido alrededor de 100 revisiones correctas del VAR por temporada —casos en los que, de otro modo, se habrían concedido o anulado goles de forma incorrecta, o se habrían omitido o concedido erróneamente tarjetas rojas o penaltis—.

La liga aplica un umbral elevado para la intervención del VAR, dando prioridad a la decisión del árbitro. Como resultado, el VAR es menos intrusivo en la Premier League que en otras ligas europeas, incluida la Liga de Campeones, donde el VAR interviene casi el doble de veces».