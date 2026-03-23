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La Premier League «arruinaría su propia competición» si le restaran 60 puntos al Manchester City, según el ex capitán de los Blues, que reacciona ante el retraso en la «estúpida» saga del FFP
El Manchester City se enfrenta a al menos 115 cargos en el caso del Fair Play Financiero
Las acusaciones de una supuesta mala gestión financiera se ciernen sobre el Etihad Stadium desde febrero de 2023. A finales de 2024 concluyó una audiencia independiente sobre las acusaciones formuladas contra el City.
No se ha sabido nada sobre el veredicto en los últimos 15 meses, y todo el mundo se encuentra en la incertidumbre respecto a los próximos pasos a seguir. En Manchester, donde se ha mantenido la inocencia en todo momento, existe un comprensible interés por acabar con esta distracción indeseada.
Las últimas especulaciones sobre posibles sanciones apuntan a que el City podría verse afectado por una penalización de 60 puntos, lo que lo haría caer en la tabla de la Premier League y lo situaría en la zona de descenso.
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¿Podría el Manchester City sufrir una deducción de 60 puntos esta temporada?
Parece poco probable que se tomen medidas tan drásticas cuando a los equipos solo les quedan siete u ocho partidos por disputar esta temporada. El ex capitán de los Blues, Dunne —que habló a través de Wiz Slots—, respondió a GOAL cuando se le preguntó si se retrasarían las decisiones inminentes: «Ya ha sido ridículo el tiempo que se ha alargado todo esto. Llegaron a una conclusión hace mucho tiempo, así que es una estupidez que hayan tardado tanto en dar a conocer los resultados de lo que encontraron.
«Quiero decir, simplemente socava toda la Premier League si empiezan a dar a conocer las decisiones ahora, en esta fase de la temporada, cuando tenemos la oportunidad de vivir una lucha por el título realmente interesante en los próximos meses. Así que están arruinando su propia competición si salen y empiezan a tomar decisiones ahora. Es algo que es mejor dejar para el verano y que puedan decidir qué van a hacer de cara al futuro, en lugar de hacerlo de forma retrospectiva».
Por qué es probable que el veredicto se retrase hasta el verano
Cuando se le planteó la posibilidad de que se impusieran sanciones de cara a la temporada 2026-27, teniendo en cuenta que el City tiene derecho a recurrir, Dunne añadió: «Así es como tiene que ser ahora.
«Me imagino que para el Manchester City ha sido realmente desmoralizador porque es algo que les ha estado persiguiendo. Les ha seguido a todas partes y, tanto para mí como para otros exjugadores, o cualquiera que esté vinculado al club, cuando das entrevistas siempre te preguntan: “¿Y qué hay de todo este asunto del FFP?”.
«El Man City tiene mucho a su favor, ya que acaba de ganar la Carabao Cup, produce constantemente jugadores muy buenos que practican un fútbol de gran calidad y, sin embargo, todo el mundo solo quiere hablar de la parte negativa. Por eso, creo que resolver todo este asunto y darlo por zanjado será un alivio para todos en el Man City.
«Creo que será un alivio para la Premier League que por fin puedan tomar una decisión, zanjar todo el asunto y dejar que el Manchester City sea lo que es, que se enfrente a lo que le venga y vuelva a centrarse exclusivamente en el fútbol».
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Todo sigue igual para Guardiola y compañía en el Etihad
El City ha sumado 61 puntos en la Premier League tras 30 jornadas esta temporada, lo que significa que cualquier deducción de la severidad que se está debatiendo los dejaría en la última posición de la clasificación y les abriría una puerta que conduce a la Championship.
Pep Guardiola y compañía han seguido con su rutina habitual a lo largo de esta prolongada saga, invirtiendo más dinero en el mercado de fichajes, y parece haber confianza en el seno del Etihad Stadium en que se evitará la sanción más severa.