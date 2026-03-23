La Premier League «arruinaría su propia competición» si le restaran 60 puntos al Manchester City, según el ex capitán de los Blues, que reacciona ante el retraso en la «estúpida» saga del FFP

Cuando se le planteó la posibilidad de que se impusieran sanciones de cara a la temporada 2026-27, teniendo en cuenta que el City tiene derecho a recurrir, Dunne añadió: «Así es como tiene que ser ahora.

«Me imagino que para el Manchester City ha sido realmente desmoralizador porque es algo que les ha estado persiguiendo. Les ha seguido a todas partes y, tanto para mí como para otros exjugadores, o cualquiera que esté vinculado al club, cuando das entrevistas siempre te preguntan: “¿Y qué hay de todo este asunto del FFP?”.

«El Man City tiene mucho a su favor, ya que acaba de ganar la Carabao Cup, produce constantemente jugadores muy buenos que practican un fútbol de gran calidad y, sin embargo, todo el mundo solo quiere hablar de la parte negativa. Por eso, creo que resolver todo este asunto y darlo por zanjado será un alivio para todos en el Man City.

«Creo que será un alivio para la Premier League que por fin puedan tomar una decisión, zanjar todo el asunto y dejar que el Manchester City sea lo que es, que se enfrente a lo que le venga y vuelva a centrarse exclusivamente en el fútbol».