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La pregunta sobre la «superestrella» pone en duda que Mohamed Salah se una a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, y se baraja un destino alternativo en la Liga Profesional Saudí para el ídolo del Liverpool
La decisión conjunta allana el camino para la salida de Anfield
El impactante anuncio de que Salah abandonará el Liverpool este verano fue fruto de un acuerdo mutuo entre el jugador y el club. Esta decisión estratégica permite a los Reds reasignar una parte importante de su presupuesto salarial a la incorporación de nuevos talentos ofensivos, mientras que el jugador de 33 años gana flexibilidad para negociar un contrato muy lucrativo como agente libre. Al confirmar su marcha antes de que termine la temporada, el ídolo egipcio ha brindado a la afición de Anfield una oportunidad clara para celebrar su legendaria carrera. Pero también hará que los clubes de todo el mundo estén listos para luchar por su fichaje.
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El factor Ronaldo ensombrece el fichaje por el Al-Nassr
Aunque la Liga Profesional Saudí es el principal destino, el fichaje por el Al-Nassr está envuelto en la incertidumbre debido a la presencia de Cristiano Ronaldo, según Sky Sports. A pesar de que el ídolo portugués ha pedido más refuerzos, persisten las dudas sobre si desea que otra superestrella mundial comparta el protagonismo en Riad.
La dinámica interna de la plantilla complica el fichaje para el club controlado por el PIF. Según los informes, otros grandes clubes saudíes podrían ofrecer a Salah una opción más fácil de encajar, a medida que se intensifica la competencia por su fichaje entre los clubes de élite de la liga.
El Al-Ittihad se perfila como el principal favorito
El Al-Ittihad parece ser el destino más lógico si Salah se marcha a Oriente Medio. El club busca desesperadamente un fichaje estrella que sustituya a Karim Benzema y lleva tiempo interesado en el extremo, tras ver rechazada una oferta de 150 millones de libras por parte del Liverpool en 2023.
Por otra parte, la Major League Soccer sigue siendo una opción viable para el delantero. Con Lionel Messi transformando el perfil de la liga, Salah podría ver una etapa en Estados Unidos como una forma de potenciar su marca global antes de un posible fichaje definitivo por la primera división saudí más adelante en su carrera.
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El plan del Liverpool para la era posterior a Salah
No se espera que la marcha de Salah afecte al futuro de Arne Slot en Anfield, ya que el entrenador se centra en la posibilidad de terminar la temporada con varios títulos. El equipo de fichajes del club ya está trabajando en un plan de sucesión, aunque, según se informa, no buscan un sustituto «idéntico» para el egipcio, autor de récords. En su lugar, se espera que los Reds se fijen en un jugador que pueda integrarse en una línea de ataque renovada junto a figuras como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike. El objetivo es encontrar un perfil que encaje en el sistema táctico en evolución de Slot, en lugar de limitarse a buscar otro goleador diestro que juegue por la banda derecha.