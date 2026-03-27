La pregunta sobre la «superestrella» pone en duda que Mohamed Salah se una a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, y se baraja un destino alternativo en la Liga Profesional Saudí para el ídolo del Liverpool

Aunque la Liga Profesional Saudí es el principal destino, el fichaje por el Al-Nassr está envuelto en la incertidumbre debido a la presencia de Cristiano Ronaldo, según Sky Sports. A pesar de que el ídolo portugués ha pedido más refuerzos, persisten las dudas sobre si desea que otra superestrella mundial comparta el protagonismo en Riad.

La dinámica interna de la plantilla complica el fichaje para el club controlado por el PIF. Según los informes, otros grandes clubes saudíes podrían ofrecer a Salah una opción más fácil de encajar, a medida que se intensifica la competencia por su fichaje entre los clubes de élite de la liga.