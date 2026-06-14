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La policía revela los detalles de los objetos robados, valorados en 13 500 libras, durante un robo en Inglaterra en el Mundial, y acusa a dos hombres
Dos hombres acusados de un atraco audaz
Las autoridades de Misuri actuaron rápido tras la brecha de seguridad que puso en riesgo los preparativos de Thomas Tuchel para el Mundial. Acusaron a Mustafa Salik y Erfan Kamal de receptación, un delito grave de clase D, después de que un camión fuera asaltado mientras trasladaba material desde Florida a Kansas City. Según KSHB, ambos eran conductores de la empresa encargada de llevar el equipamiento de los «Three Lions».
La fiscal de Jackson, Melesa Johnson, confirmó los cargos y afirmó: «No toleraremos delitos contra los visitantes del Mundial. Agradecemos la rápida labor de la Policía de Kansas City y de nuestros abogados». El alcalde Quinton Lucas elogió la resolución de una investigación que abarcó varios estados.
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Se han recuperado unas botas robadas y unas camisetas firmadas
El robo generó temor por su magnitud: se habían desaparecido las botas de juego de Harry Kane y Jude Bellingham. Según la BBC, documentos judiciales detallaron el botín, valorado en 18 000 dólares (13 500 libras). La lista incluía tres camisetas firmadas valoradas en 5.000 dólares cada una, cuatro pares de botas, cinco pares de zapatillas, un balón del Mundial y varias prendas de entrenamiento, desde guantes de portero hasta camisetas y pantalones cortos azules.
Además, se llevaron dos leones de peluche —mascotas del equipo—, un set de Lego de zapatillas Nike Air y un altavoz JBL. La mayoría de los objetos ya fueron recuperados y devueltos a la sede del equipo en Swope Soccer Village.
Los jugadores ignoran los problemas fuera del campo.
A pesar de los titulares, el vestuario de Inglaterra ha tomado el incidente con calma. El defensa del Newcastle, Dan Burn, lo confirmó: «Personalmente no he perdido nada; nos enteramos por vosotros [los medios]». Añadió que, al estar el caso en manos de la policía, no podía comentar mucho. No se ha hablado mucho, lo que demuestra que no están demasiado preocupados; no ha alterado nuestros preparativos». La Federación Inglesa de Fútbol coincidió en que el incidente no afectará la preparación para el primer partido.
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Ahora el foco está en el debut ante Croacia.
Con los trámites legales en curso y la mayoría del material recuperado, la atención vuelve al campo. Los Tres Leones debutarán ante Croacia el 17 de junio en el Grupo L, un partido que preocupa a Tuchel, quien busca llevar al equipo por un grupo difícil que también incluye a Ghana y Panamá. El exentrenador del Chelsea tuvo un buen inicio, pero la presión de un Mundial en Estados Unidos es su mayor reto.
El robo es solo uno de los incidentes que han sacudido el torneo, pero la rápida actuación de la Policía de Kansas City evitó que se convirtiera en la historia dominante. Mientras el equipo afina sus tácticas en Misuri, la esperanza es que el único «robo» del que se hable de aquí en adelante sea el de Inglaterra llevándose los tres puntos en su búsqueda de la gloria mundialista.