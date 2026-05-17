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La policía investiga los «niveles inaceptables de violencia» tras el título del Celtic, con agentes heridos y una situación «preocupante» para los jugadores del Hearts
La violencia empaña las celebraciones por el título en Glasgow
La Policía de Escocia pide «conversaciones urgentes» con el fútbol escocés y el gobierno local tras resultar varios agentes heridos mientras controlaban a la multitud en Glasgow. Unos 3.000 seguidores del Celtic se reunieron el sábado por la tarde en el centro para celebrar el título de la Premiership, pero el ambiente se tornó hostil con el paso de las horas.
Las autoridades confirmaron que se lanzaron botellas de cristal y otros objetos a los agentes que atendían una emergencia médica. El subjefe de policía Mark Sutherland expresó su profunda preocupación y declaró: «Es necesario mantener conversaciones urgentes con el Celtic, las autoridades futbolísticas escocesas y otras partes interesadas, incluido el Ayuntamiento de Glasgow, para mejorar la seguridad pública, reducir los disturbios y evitar que esto se repita».
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La policía condena los ataques contra los agentes
La gravedad de los disturbios ha motivado una respuesta firme de las fuerzas del orden, que advierten que no tolerarán el comportamiento antisocial registrado tras la victoria por 3-1 en Celtic Park. Se asignaron numerosos recursos a la zona de Trongate, donde ya se habían cerrado algunas calles, pero la situación empeoró a pesar de la fuerte presencia policial y de los preparativos previos.
«De nuevo hemos visto niveles inaceptables de violencia y vandalismo, y los agentes de la Policía de Escocia han sufrido las consecuencias», añadió Sutherland. «Ser agredido no forma parte del trabajo y, lamentablemente, varios resultaron heridos. Este comportamiento delictivo, sobre todo la hostilidad hacia nuestros agentes, es inaceptable y no se tolerará. Los implicados deben saber que serán identificados y detenidos».
Los jugadores del Hearts, en medio del caos provocado por la invasión del campo
Los incidentes no se limitaron al centro de la ciudad: el partido terminó de forma caótica cuando miles de aficionados invadieron el campo en Celtic Park. Tan pronto como el equipo de Martin O’Neill aseguró los puntos necesarios para proclamarse campeón, los jugadores y el cuerpo técnico del Hearts tuvieron que ser escoltados fuera del terreno de juego.
El club emitió un comunicado tras las informaciones que apuntaban a agresiones a su cuerpo técnico: «Las graves agresiones físicas y verbales a nuestros jugadores y staff, dentro y fuera del campo, son profundamente preocupantes. Investigamos los hechos en coordinación con la Policía de Escocia y consideramos inaceptable que se exponga a nuestro equipo a tal situación».
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Pide reformar urgentemente los protocolos de titularidad.
Tras las celebraciones, las calles de Glasgow amanecieron llenas de basura verde y blanca, pero la preocupación principal son las fallas de seguridad que permitieron el descontrol. La Policía de Escocia había acusado al Celtic de no activar los planes para una celebración oficial, lo que derivó en la concentración espontánea y mal gestionada en Trongate.
El club añadió en su comunicado oficial: «La invasión del campo provocó un final caótico y nadie sabía si el partido había terminado». La Policía de Escocia colabora con el Hearts para determinar si algún jugador sufrió agresiones en los minutos finales en Parkhead, pues las repercusiones del título eclipsan el logro deportivo.