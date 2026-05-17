La Policía de Escocia pide «conversaciones urgentes» con el fútbol escocés y el gobierno local tras resultar varios agentes heridos mientras controlaban a la multitud en Glasgow. Unos 3.000 seguidores del Celtic se reunieron el sábado por la tarde en el centro para celebrar el título de la Premiership, pero el ambiente se tornó hostil con el paso de las horas.

Las autoridades confirmaron que se lanzaron botellas de cristal y otros objetos a los agentes que atendían una emergencia médica. El subjefe de policía Mark Sutherland expresó su profunda preocupación y declaró: «Es necesario mantener conversaciones urgentes con el Celtic, las autoridades futbolísticas escocesas y otras partes interesadas, incluido el Ayuntamiento de Glasgow, para mejorar la seguridad pública, reducir los disturbios y evitar que esto se repita».