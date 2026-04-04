¡La polémica en torno a Enzo Fernández sigue! Tras su suspensión en el Chelsea, ahora interviene su agente, Javier Pastore

Para Fernández y su representante, la situación resulta incomprensible; sin embargo, «Enzo lo ha aceptado, porque es un jugador muy profesional que se entrega al máximo en cualquier sitio y respeta las decisiones. No obstante, no entendemos esta sanción, ya que no ha mencionado ningún club ni ha dicho que quiera dejar el Chelsea».

El argentino solo «mencionó la ciudad porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y dijo Madrid por el idioma, ya que se parece al de Buenos Aires, y porque es lógico —es natural que un argentino diga eso— y también por la cultura, el clima… pero en ningún momento dice que quiera dejar el Chelsea o Londres».

El Chelsea fichó al centrocampista en enero de 2023 por una cifra récord equivalente a unos 121 millones de euros procedente del Benfica de Lisboa y le ofreció directamente un contrato a largo plazo hasta 2032. Fernández fue galardonado como mejor jugador joven del torneo en el triunfo de Argentina en el Mundial de 2022 en Catar.