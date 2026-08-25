Getty Images Sport
Traducido por
«La plantilla está cerrada»: Jose Mourinho frena los rumores sobre un traspaso al Real Madrid, pero admite que aún son posibles salidas a última hora del verano
Mourinho, contento pese a perder a Rodri
Mourinho ha insistido con firmeza en que su plantilla está «cerrada» para el mercado de fichajes de verano, enviando un mensaje claro de que no espera más llegadas al Santiago Bernabéu. A pesar de un verano de cambios importantes en el Santiago Bernabéu, el foco sigue puesto en el hecho de que el club no haya logrado cerrar ciertos objetivos, especialmente en el centro del campo. Mourinho, sin embargo, no tardó en restar importancia a cualquier frustración por la campaña de fichajes del club, incluso después de perder a Rodri, que finalmente optó por fichar por el gran rival, el Barcelona.
Hablando antes del próximo partido de LaLiga del Real Madrid contra la Real Sociedad, el legendario técnico abordó la especulación en curso en torno a la actividad del club de la capital en el mercado de fichajes. «Para mí, la plantilla está cerrada, pero el mercado sigue abierto. Nunca sabes si un jugador va a venir y va a decir: “Me han dejado en el banquillo dos veces y quiero irme”», dijo Mourinho a los periodistas. «En teoría, no (más operaciones)... pero siempre podría pasar algo... En mi cabeza, la plantilla está cerrada, cerrada, y no he pedido a nadie. Estoy muy contento con los jugadores que tengo».
- Getty Images
Cómo abordar el vacío en el centro del campo tras el desaire de Rodri
El fracaso a la hora de fichar a Rodri ha puesto el foco en el centro del campo del Madrid, que ha experimentado un cambio fundamental desde las salidas de Luka Modric y Toni Kroos. Los críticos han señalado que, sin un ancla defensiva tradicional, al equipo le ha costado en ocasiones mantener el mismo nivel de control del que disfrutó durante la década anterior. Mourinho, sin embargo, sigue confiando en las herramientas de las que dispone, después de haber integrado ya al excreador de juego del Manchester City Bernardo Silva en una sala de máquinas renovada junto a Federico Valverde.
Mourinho explicó que no ve a sus centrocampistas desde la óptica de los roles tradicionales y afirmó: "No quiero identificar a [Aurelien] Tchouameni como el número 6, [Eduardo] Camavinga número 6, Fede número 8, Bernardo número 10... las cosas se diluyen durante los partidos".
El nuevo Mourinho y la flexibilidad táctica
Al reflexionar sobre su propio comportamiento, el hombre al que en su día se conoció como «The Special One» admitió que está intentando mantener una presencia más calmada en la banda y delante de las cámaras. Elogió a sus jugadores por su ética de trabajo y señaló que su compromiso le ayuda a mantener sus emociones bajo control. Sin embargo, también habló de los retos tácticos que supone encajar a estrellas como Kylian Mbappe, Vinicius y Jude Bellingham en el mismo once inicial, y lo consideró un «problema de lujo» para cualquier entrenador.
«El problema para un entrenador no es tener grandes jugadores, ni qué pasa si uno de ellos se lesiona. He tenido ese problema en los últimos años, al no estar en los mejores clubes de Europa. Quiero a los tres juntos; sus cualidades positivas compensan cualquier falta de comprensión táctica que puedan tener. Ahí es donde puedo ayudar».
- Getty Images
Actualización sobre la lesión de Tchouameni y el equilibrio en el centro del campo
El estado físico de Tchouameni fue otro de los grandes temas de conversación, después de que el francés se ausentara del entrenamiento previo al partido contra la Real Sociedad. Mourinho aclaró que el centrocampista no ha sufrido un nuevo contratiempo, sino que arrastra un problema derivado de un calendario extenuante que no le ha permitido recuperarse adecuadamente.
«Tiene un problema, el tiempo de vacaciones no fue suficiente (para que se recuperara), al ver que se acercaban los partidos el jugador quiso probar... pero hemos decidido que no se puede empezar una temporada sufriendo», explicó Mourinho. «Puedes terminar una temporada sufriendo, los dos últimos meses, pero no puedes empezar en agosto sin estar al 100 %. Así que decidimos con él, el cuerpo técnico y el departamento médico, que vuelva al 100 %. Esperaremos una semana, dos, lo que haga falta».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias