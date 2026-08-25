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La plantilla del Arsenal, «descontenta» con Mikel Arteta mientras Gabriel Martinelli se acerca a un traspaso de 40 millones de libras al Al-Hilal
El extremo del Arsenal se acerca a su salida del Emirates
Martinelli está cada vez más cerca de una salida definitiva del Arsenal después de que el técnico Arteta indicara explícitamente al brasileño que buscara un nuevo club. El talentoso extremo está a punto de fichar por el Al Hilal de la Saudi Pro League, lo que pondrá un final repentino a su exitosísima etapa en el norte de Londres.
A pesar de ser el jugador que más tiempo lleva en el Arsenal, el atacante ha quedado totalmente apartado de las últimas convocatorias por parte del cuerpo técnico. Su inminente salida supone un cambio importante y despiadado para el Arsenal, ya que Arteta está dando pasos agresivos para reforzar la plantilla que acaba de ganar el título de la Premier League.
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La plantilla, frustrada por el trato a Martinelli
La dura gestión de la situación por parte de Arteta parece no haber caído bien en el vestuario del Emirates. Según ESPN, el enfoque implacable del técnico ha provocado «cierta incomodidad» en la plantilla del Arsenal, y varios compañeros sienten una gran simpatía por el extremo, que está a punto de salir.
La tensión de fondo se intensificó rápidamente cuando Martinelli fue excluido de la victoria en la Community Shield ante el Manchester City, lo que significó que no recibiera una medalla de campeón. El mismo informe afirma que esta decisión concreta dejó al delantero «muy decepcionado», mientras que otros miembros veteranos de la plantilla también estaban profundamente descontentos por su exclusión total.
Los fichajes señalan el final para Martinelli
Todo apuntaba claramente a ello a principios de este verano, cuando el Arsenal cerró un importante acuerdo de 34 millones de libras por el prometedor atacante Christos Tzolis. Además, la audaz, aunque infructuosa, ofensiva por el icono del Real Madrid Vinicius Junior sugería con fuerza que Arteta estaba planeando activamente remodelar su banda izquierda.
Tras debutar con el primer equipo en 2019, Martinelli ha acumulado casi 300 apariciones en todas las competiciones con el club. Aunque su influencia individual se redujo ligeramente la temporada pasada, siguió desempeñando un papel vital en la histórica carrera del Arsenal hasta la final de la Liga de Campeones y en su primer título de liga desde 2004.
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La estrella brasileña se prepara para cambiar a Arabia Saudí
Tras su clamorosa ausencia en el reciente partido inaugural de la Premier League contra el Coventry City, la salida de Martinelli parece ahora una absoluta inevitabilidad. Aunque una propuesta del gigante turco Galatasaray no logró entusiasmarle, Globo Esporte informa de que ya ha dado oficialmente luz verde a un lucrativo traspaso a Arabia Saudí, pese a cierta reticencia inicial.
La cifra final del traspaso sigue siendo actualmente un punto de negociación entre ambos clubes. Según las informaciones, el Arsenal quiere un paquete de unos 60 millones de libras por su delantero de largo recorrido, pero ESPN apunta que la cantidad final acordada podría no superar los 40 millones de libras.
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