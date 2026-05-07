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La pesadilla de las lesiones del Chelsea: Robert Sánchez se perderá el partido contra el Liverpool, y Calum McFarlane confirma seis bajas
Sánchez, fuera de juego tras cumplir los protocolos por conmoción cerebral
Los Blues no contarán con su portero titular, Sánchez, para el partido del sábado en Merseyside. El español tuvo que dejar el campo en la derrota 3-1 ante el Nottingham Forest tras chocar cabezas con Morgan Gibbs-White. Aunque recibió puntos de sutura y pasó pruebas en Cobham esta semana, aún no tiene el alta por protocolo de conmociones.
El técnico interino McFarlane lo confirmó en la rueda de prensa: «Rob [Sánchez] tampoco estará disponible tras la lesión que sufrió contra el Nottingham Forest». Su reemplazo será Filip Jorgensen, ya recuperado de su propia lesión.
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Se agotan las opciones ofensivas de cara al partido en Anfield
Las lesiones de los extremos Pedro Neto y Alejandro Garnacho, ambos con golpes desde el partido contra Forest, casi descartan su participación ante Liverpool. Sin ellos, el Chelsea pierde velocidad y creatividad justo cuando más lo necesita.
«Neto y Garnacho tienen molestias, por lo que parece poco probable que estén disponibles [contra el Liverpool]», admitió McFarlane. Estas nuevas bajas se suman a las de Estevao Willian y Jamie Gittens, lo que reduce aún más las opciones de rotación del entrenador interino.
El joven Jesse Derry, baja para el resto de la temporada
El club informó que la promesa Jesse Derry, quien debió abandonar en camilla su debut en la Premier contra el Nottingham Forest tras un fuerte golpe en la cabeza, estará fuera lo que resta de temporada. Aunque los primeros estudios son alentadores, aún no hay detalles precisos sobre su recuperación.
McFarlane, que habló con la familia, se mostró optimista: «Los primeros indicios son positivos. Lo importante es que esté sano, aunque no volverá este curso».
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El dúo defensivo supone un gran impulso para la forma física
A pesar de la larga lista de lesionados, hay esperanza: Reece James y Levi Colwill ya entrenan con normalidad y podrían jugar en Anfield. James no juega desde la derrota contra el Newcastle a mediados de marzo, y Colwill se recupera de una grave lesión de rodilla sufrida en verano.
Al respecto, McFarlane añadió: «Algunos chicos vuelven. Levi y Reece han entrenado toda la semana. La cosa pinta bien. Queda una sesión. Hoy han trabajado al máximo». Su regreso es vital, pues el Chelsea busca reestructurar una zaga que ha sufrido en la actual racha de seis derrotas consecutivas.