Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

La nueva mansión de Harry Kane, valorada en 20 millones de libras y situada cerca del campo de entrenamiento del Chelsea, «se parece mucho al Palacio de Buckingham»

H. Kane
Bayern Múnich
Bundesliga
England
Showbiz

Harry Kane se prepara para volver a Inglaterra: construye una mansión de 20 millones de libras que, según los vecinos, recuerda al Palacio de Buckingham. El delantero del Bayern de Múnich lleva dos años levantando esta casa de estilo neogeorgiano en la exclusiva urbanización de Wentworth, en Surrey.

  • Una residencia real digna del capitán de la selección inglesa.

    El capitán de los Tres Leones no ha escatimado gastos en su nueva propiedad de Wentworth, cerca de las instalaciones de entrenamiento del Chelsea en Cobham.

    Los vecinos cuentan a The Sun que la casa recuerda al Palacio de Buckingham.

    Kane compró el terreno y una casa existente por 6,5 millones de libras en 2023, pero prefirió demolerla y construir una obra maestra neogeorgiana. El proyecto, que ha requerido dos años de trabajo, está en su fase final.

    • Anuncios
  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Características de alta tecnología para un icono del fútbol

    Aunque el exterior de la casa es clásico y majestuoso, con ventanas georgianas y columnas en la entrada, el interior y los sótanos son de lujo moderno. Los planos presentados al ayuntamiento de Runnymede muestran que este hombre de 32 años y su esposa, Kate, han priorizado la tecnología de alta gama para adaptarse a su estilo de vida. Destaca una plataforma giratoria de 20 000 £ para su flota de coches de lujo. El garaje subterráneo, con capacidad para cinco vehículos, permite a Kane maniobrar sin dificultad gracias a este sistema.

  • Amplias instalaciones subterráneas

    El proyecto va más allá de las plantas visibles: tiene un sótano enorme destinado al ocio y el bienestar. Según los planos, incluye sala de cine, piscina, bar para invitados, sala de tratamientos y gimnasio completo. La casa alberga a la familia Kane —cuatro dormitorios principales para ellos y sus cuatro hijos— y a dos miembros del personal en habitaciones con baño privado.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Planificar el futuro tras Múnich

    Aunque Kane vive ahora en Alemania con su familia tras fichar por el Bayern, esta casa en Surrey muestra sus planes de futuro. Se espera que se mude allí de forma permanente cuando termine su etapa en el extranjero, o quizá antes, durante los parones de la Bundesliga. La finca de Wentworth les ofrece privacidad y seguridad, cerca del corazón del fútbol inglés.

Liga de Campeones
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA