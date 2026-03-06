La MLS insta a abandonar el libro de jugadas de Lionel Messi cuando el mejor jugador argentino de todos los tiempos se retire, y el director del New York Cosmos aboga por la formación de jóvenes talentos

Los Herons han vinculado a su emblemático capitán con un contrato hasta 2028, momento en el que Messi tendrá 41 años y estará a punto de retirarse. Es inevitable que surjan preguntas sobre qué pasará cuando llegue ese día.

Cuando se le planteó esta pregunta a Rossi, que ahora es vicepresidente y director de fútbol del New York Cosmos, la antigua estrella de la MLS, en declaraciones a BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Ese es el problema cuando intentas construir de arriba abajo, ¿no? Que tienes que depender de los Messis, tienes que depender de los Beckhams, de los Ibrahimovic, de los [Cristiano] Ronaldo... Si Ronaldo decide venir aquí, vas a tener que depender de eso. Y, por lo tanto, nunca es la forma correcta de construir algo.

Veremos qué pasa después de Messi. Esperemos que las cosas cambien y se alejen de figuras como Messi o Ronaldo y se orienten más hacia una liga que forme a los jóvenes, que se preocupe por la estructura de la cantera. Supongo que solo lo sabremos después de 2028».