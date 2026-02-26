Goal.com
La MLS abre la temporada 2026 con una audiencia récord de 9,7 millones de espectadores en directo

La campaña 2026 de la Major League Soccer ha tenido un comienzo histórico, lo que se ha traducido en un aumento significativo de la audiencia nacional e internacional gracias a los estadios llenos. Tras registrar la mayor asistencia en un fin de semana inaugural en la historia de la liga, la MLS informó de una audiencia récord en la televisión lineal y las plataformas de streaming, con un aumento del 59 % en comparación con el mismo periodo de la temporada pasada.

    Momento récord para comenzar la temporada

    Las cifras de audiencia incluyen la distribución de Apple TV, los socios de radiodifusión de Estados Unidos y Canadá, y otros medios internacionales, lo que indica una fuerte demanda de contenidos de la liga en esta primera parte de la temporada.

    La participación digital siguió una tendencia al alza similar. Los canales de redes sociales combinados de la MLS y los clubes registraron un aumento interanual del 22 %, mientras que el programa previo al partido de la liga en TikTok Live generó 113 000 visitas, lo que refleja la creciente interacción de los aficionados en todas las plataformas.

    La mayor asistencia registrada en un fin de semana de estreno.

    En los estadios, la jornada inaugural atrajo a 387 271 aficionados, lo que supuso varios récords. Fue la mayor asistencia registrada en una jornada inaugural y el mayor total de una sola jornada en la historia de la liga. El partido estrella entre el Inter Miami CF y el LAFC en el Los Angeles Memorial Coliseum atrajo a 75 673 espectadores, lo que supone la segunda mayor asistencia registrada por la MLS.

    Todo listo para la semana 2

    El impulso continúa en la segunda semana, que cuenta con un calendario completo de partidos. Entre los más destacados, el Real Salt Lake recibe al Seattle Sounders FC en el Walmart Saturday Showdown, seguido de la visita del Inter Miami CF al Orlando City SC en el Sunday Night Soccer presentado por Continental Tire. Ambos partidos se retransmitirán en Apple TV.

    Resultados y asistencia de la semana 1

    St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22 423

    FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FCTQL Stadium — 25 513

    D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18 003

    Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24 453

    Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt Lake BC Place — 23 546

    Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20 738

    FC Dallas 3-2 Toronto FC Estadio Toyota — 11 004

    Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20 254

    Nashville SC 4-1 New England RevolutionGEODIS Park — 25 044

    Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75 673

    Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22 210

    San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25 412

    San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16 367

    LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25 025

    Seattle Sounders FC 2-0 Colorado Rapids Lumen Field — 31 606

