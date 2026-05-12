La misión de Julian Nagelsmann: aprovechar el legado de Alemania en el Mundial y resucitar a una potencia europea tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos

Fuera de Alemania, muchos aficionados resumen así a la selección: «El fútbol es simple: 22 hombres corren tras un balón 90 minutos y, al final, ganan los alemanes». Gary Lineker lo pronunció tras la semifinal del Mundial de 1990, que Inglaterra perdió en penaltis ante Alemania, a partes iguales entre admiración y resignación.

Pero la frase era más que una broma: resumía la imagen de una nación que, durante décadas, entendió el fútbol como una cuestión de confianza inquebrantable. Alemania nunca se rendía y se imponía con organización, disciplina y fuerza de voluntad.

Esa identidad, forjada en la mentalidad más que en la estética, convertía los Mundiales en pruebas de carácter.

Los héroes de Berna en 1954, los campeones de Múnich en 1974 y los guerreros de Roma en 1990 mostraron ese equilibrio entre determinación y sobriedad táctica. Alemania no siempre brilló, pero casi siempre fue eficaz. Ese era su ADN: organizado, implacable, decidido.