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La mejor decisión de Michael Carrick podría llevarle al banquillo del Manchester United: el campeón de la Premier League explica por qué los «Diablos Rojos» no necesitan un «entrenador de renombre»
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Carrick respondió a la llamada de socorro tras el despido de Amorim
Carrick conoce bien Old Trafford: como jugador ganó cinco Premier League y una Liga de Campeones, y luego integró el cuerpo técnico de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer.
Tras dirigir al Middlesbrough hacia el ascenso a la Championship, dejó el Riverside Stadium en el verano de 2025 y admitió querer volver a entrenar.
No esperaba otra oportunidad en Manchester, pero respondió tras el cese de Ruben Amorim. En 12 partidos ha logrado ocho victorias y sitúa al United tercero en la Premier.
Aún no hay decisión sobre su futuro, pues se evalúan otros candidatos que podrían quedar libres en la temporada baja; sin embargo, Carrick cuenta con el respaldo necesario para demostrar que no hace falta un “entrenador de renombre” en el “Teatro de los Sueños”.
Lo que Carrick debe hacer para conseguir un contrato indefinido con el Manchester United
Al preguntarle si espera que Carrick continúe al mando la próxima temporada y de qué dependerá esa decisión, el exdefensa del United Parker —en declaraciones exclusivas a Spreadex Sports— dijo a GOAL: «Todo dependerá de cómo terminen la temporada. Creo que se trata de cerrar con solidez.
Les ha dado algo que no esperaban: soñaban con Europa, no con la Champions. La oportunidad surgió porque esta temporada la Premier League es débil; no hay mucha consistencia en la mayoría de los equipos. Si él lo consigue, lo logrará con bastante comodidad.
Se oye a todo el mundo intentando meter a entrenadores de renombre en el puesto. No creo que el puesto necesite un entrenador de renombre. Sir Alex Ferguson no llegó al United como un técnico famoso; había dividido a los dos equipos de Escocia y, cuando fichó por nosotros, la gente pensaba que sería un éxito de una sola temporada por lo que había hecho con el Aberdeen. Es un logro increíble; nadie se ha acercado a ello desde entonces.
En cuanto a Carrick, su carácter tranquilo puede no encajar con quienes buscan un técnico que salte, acose a los rivales en los saques de banda o discuta con el cuarto árbitro. No hace falta haberle visto jugar para saber que no se intimida fácilmente; si ocurre, es porque la situación es grave y merece atención».
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La decisión al estilo Ferguson que le ha ido tan bien a Carrick
Parker, sobre la mejor decisión de Carrick, afirmó: «Ha demostrado su valía. Su gran acierto fue incorporar a Steve Holland.
Podría haber fichado a un excompañero, como suele esperarse, pero prefirió a un técnico experimentado. Eso muestra que quiere aprender.
En cierto modo, hace lo que hizo Sir Alex Ferguson: rodearse de personas mejores que él para fortalecer al equipo y crecer como entrenador. Holland vivió grandes éxitos en el Chelsea, con buen fútbol y grandes jugadores.
Para mí, ahora hay una base. Lo único que juega en su contra son algunos exjugadores del United, que no aceptan que él tenga el puesto.
Que Ole fuera el jefe y él trabajara para él es algo que, en mi opinión, desanima a mucha gente. Pero Ole no lo hizo tan mal; al final, los jugadores le fallaron, cosa que pasa en el fútbol. Solo puedes confiar en ellos hasta cierto punto; debes renovarlos o trabajar duro para conseguir a quienes sí te respondan a largo plazo. Serán sinceros cuando las cosas no les salgan bien.
«Lograr la clasificación para la Liga de Campeones debería bastar para que se quedara como entrenador titular la próxima temporada».
La directiva del Manchester United se dispone a decidir quién será su próximo entrenador titular
Carrick quiere seguir en el United y recoger los frutos de su trabajo, sobre todo con la vuelta de la élite europea en la temporada 2026-27, tras un año sin competiciones continentales.
Sin embargo, Sir Jim Ratcliffe, INEOS y la familia Glazer deben decidir si confían en que el actual entrenador gaste bien en el próximo mercado y devuelva a los Red Devils a la lucha por grandes títulos.