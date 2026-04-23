«La mejor decisión de mi vida»: cómo Georgia Stanway, estrella de las Lionesses, relanzó su carrera en el Bayern de Múnich y se convirtió en una de las mejores centrocampistas del mundo

Las cosas no salían como la «Leona» deseaba, ni en la selección ni en el Manchester City. Allí, Stanway apenas jugaba en su demarcación favorita, el centro del campo, y el técnico Gareth Taylor la colocaba de lateral derecho o izquierdo por su fiabilidad y versatilidad.

«Estaba estancada», declaró a Sky Sports. «No era tan feliz como sabía que podía serlo».

Cuatro años después, la situación es muy distinta: Stanway es titular indiscutible con Inglaterra y la única jugadora que ha empezado todos los partidos de los grandes torneos con Wiegman, además de ser considerada una de las mejores centrocampistas del fútbol femenino.

Su fichaje por el Bayern de Múnich en 2022 fue clave. Ahora, con su etapa en Alemania a punto de terminar y un pase al Arsenal cada vez más cercano, Stanway lo confirma: «Fue la mejor decisión de mi vida y de mi carrera».