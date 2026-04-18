La madre de Kylian Mbappé está furiosa por el mal rendimiento del club propiedad de la estrella del Real Madrid

A pesar de la frustración por los últimos resultados, Lamari reiteró su apoyo a Gaël Clichy, nombrado entrenador a finales de 2025 para sustituir a Maxime d'Ornano. El exdefensa de Arsenal y Manchester City asumió el cargo cuando Caen estaba décimo y, aunque el ascenso en la tabla ha sido lento, la directiva mantiene su confianza en su proyecto a largo plazo. «Encarna nuestros valores. Estoy muy contenta de que esté aquí. Representa los valores humanos, una cultura de esfuerzo y trabajo duro», explicó Lamari. «Ya vemos cambios en los entrenamientos; pronto se notarán en los partidos. Trabajaremos como un equipo y esperamos volver más fuertes la próxima temporada».