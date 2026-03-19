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Gianluca Minchiotti

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La Liga, un contundente 20-9 frente a la Premier: se puede ganar incluso sin todo el dinero de los derechos televisivos ingleses

Los resultados de los octavos de final de la Champions ponen de manifiesto el triunfo de los clubes españoles sobre los ingleses

La Liga acapara el protagonismo europeo y lanza un mensaje contundente al continente: España está ahí, y de qué manera. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid logran un espectacular pleno de victorias contra la Premier League en los octavos de final de la Liga de Campeones, con un abrumador resultado global de 20-9 en los tres enfrentamientos, tal y como destaca un triunfal titular de Marca. La Champions vuelve a hablar en español.


EL MODELO ESPAÑOL

Los resultados de los clubes españoles, tras este triplete contra la Premier League, redefinen, al menos para esta temporada, las jerarquías en Europa: en cuartos habrá tres clubes españoles y dos ingleses (de los cinco que se presentaron a octavos). Ahora bien, es cierto que el Real Madrid y el Barcelona son los dos clubes con mayor facturación del mundo, con 1.016 millones el Real y 975 millones el Barça, mientras que el Atlético de Madrid ocupa el puesto 13 (455 millones), pero si comparamos las dos ligas y los dos sistemas futbolísticos —el español y el inglés— en el parámetro que más cuenta, el de los derechos televisivos, vemos que la Premier ingresa 1.910 millones de euros por temporada para el ciclo 2025-2031, mientras que la Liga española ingresa 990 millones de euros por temporada para el ciclo 2022-2027. Poco más que la Serie A (900 millones de euros por temporada para el ciclo 2024-2029) y menos que la Bundesliga (1.060 millones de euros por temporada para el ciclo 2025-2029).


Con esto quiero decir que, cuando se da prioridad a los ingresos por derechos televisivos para resaltar la abismal diferencia de calidad y resultados entre el fútbol inglés y el italiano, la Liga demuestra que el dinero de los derechos televisivos no lo es todo, y que se pueden tener grandes clubes, una gran liga y resultados victoriosos en Europa incluso sin el dinero que la Premier recauda de las televisiones. Se puede construir un modelo virtuoso y ganador también de otras maneras, con otros recursos.


  • EL MADRID ELIMINA A GUARDIOLA

    El Real Madrid ha sido una auténtica locomotora, arrollando al Manchester City en lo que ya se ha convertido en un clásico europeo. El equipo de Guardiola intentó resistir el embate, pero se vio arrollado por la oleada blanca: dominio total en el partido de ida y, con la clasificación ya asegurada, victoria también en el partido de vuelta en Manchester. Un resultado global de 5-1 que le da el pase directo a cuartos de final.


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  • OLA BLAUGRANA CONTRA LOS MAGPIES

    El partido de ida del Barcelona contra el Newcastle United fue más reñido, ya que el Newcastle fue capaz de imponer su ritmo y su juego durante largos tramos. Pero justo al final llegó el momento decisivo: Lamine transformó un penalti crucial, equilibrando el partido y sentenciando la clasificación.


    En la vuelta, sin embargo, fue un monólogo blaugrana. En el Camp Nou solo se vio a un equipo: el Barça. Siete goles, puro espectáculo y clasificación asegurada con un contundente 8-3 en el global.


  • LOS ATLETAS SON DEMASIADO FUERTES PARA TUDOR

    El Atlético cumplió con su deber en el Wanda Metropolitano, logrando una ventaja de tres goles que resulta fundamental para afrontar el partido de vuelta con mayor tranquilidad. El Tottenham Hotspur de Igor Tudor, que atraviesa dificultades en la liga, luchó sin embargo hasta el final sin rendirse en ningún momento.


    Los colchoneros han defendido el resultado y ahora miran hacia adelante: en la siguiente ronda se enfrentarán de nuevo al Barcelona, igual que en la Copa del Rey. Un duelo estelar que ya garantiza la presencia de un equipo español en las semifinales de la Liga de Campeones.