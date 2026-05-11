Real Madrid TV acusó a La Liga, a los árbitros y a una supuesta «manipulación» de las imágenes. El club asegura que no le gana la competencia deportiva, sino un sistema corrupto.
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«La Liga española es un circo y una farsa»: Real Madrid TV lanza crudas teorías conspirativas tras el Clásico contra el FC Barcelona
En el minuto 55, Eric García derribó a Jude Bellingham en el área y el árbitro no pitó penalti, lo que indignó a la cadena.
«Quizá un empujón a la altura del cuello sea algo más, pero eso no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto es un codazo de Eric García que, sin duda, justifica un penalti y una tarjeta roja», protestaban en RMTV.
Sin embargo, las críticas al árbitro Alejandro Hernández fueron solo el principio. La mayor ira se dirigió contra la falta de intervención del asistente de vídeo: «Es una prueba más de la inacción del VAR, que no corrige una posible injusticia. Si esto se considera una jugada de juego, entonces todo puede ser una jugada de juego. Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que Eric García lo hace a propósito».
- AFP
Real Madrid TV: Teorías conspirativas sobre la dirección
Durante el programa, el tono de la cadena se volvió cada vez más extremo. Se insinuó que el VAR tenía una agenda oculta contra el campeón: «Cada vez que hay jugadas dudosas, el VAR interviene cuando le conviene. ¿Y cuándo interviene el VAR? Solo interviene para perjudicar al Real Madrid».
Además, RMTV denunció censura por parte de los productores televisivos al omitir, presuntamente, imágenes clave como una posible roja a Dani Olmo del Barça.
«Al espectador se le priva de una repetición de algo que simplemente ha ocurrido. Si no lo hemos visto hasta ahora, tampoco lo veremos, como tantas otras cosas que no se han mostrado», concluyeron en una emotiva diatriba.
Real Madrid TV: «La Liga española no es seria»
El golpe de gracia fue contra la dirección de LaLiga y su presidente, Javier Tebas. Los madrileños se sienten víctimas de un montaje mediático orquestado por proveedores de dudosa reputación.
«La Liga española no es seria. La Liga de Tebas y Negreira es un circo, una broma. Es terrible, qué vergüenza esta retransmisión», clamó la cadena.
Se señala a la empresa HBS y su vínculo con Mediapro como responsables de «manipular la retransmisión», acusando a los directores de seguir una «línea editorial» que perjudica sistemáticamente al Real Madrid.