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¿La Liga en Marruecos? Javier Tebas quiere llevar la primera división española a Casablanca tras el fracaso del proyecto de Miami
Casablanca llama a los grandes del fútbol español
En un giro de su estrategia internacional, La Liga estudia jugar partidos oficiales de Primera División en Marruecos. El país, con una gran afición a equipos como Real Madrid y Barcelona, ofrece ventajas logísticas por su cercanía y pasión por el fútbol.
En declaraciones a MAP, el presidente de la Liga afirmó: «Dada la cantidad de aficionados que siguen la Liga española en Marruecos, sería más fácil jugar aquí, sobre todo por las escasas limitaciones logísticas de desplazamiento». Incluso propuso un escenario concreto: «Podríamos plantearnos un partido en el nuevo estadio de Casablanca. ¿Por qué no?».
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Las consecuencias del proyecto fallido de Miami
El giro hacia Marruecos llega tras el rechazo judicial y interno que provocaron los intentos de La Liga de jugar partidos en Norteamérica. Tebas atravesó un momento difícil después de que una sentencia considerara legales las protestas de los jugadores contra un partido en Miami, desestimando su argumento de que era una huelga ilegal.
La derrota judicial llegó tras un polémico plan de llevar a Miami un partido entre Villarreal y Barcelona, finalmente cancelado por la oposición de los jugadores y la RFEF. Tras la sentencia que avaló la pausa de 15 segundos como libertad de expresión, Tebas busca ahora destinos con menos fricciones y mejor logística.
Alianza estratégica de cara al Mundial de 2030
No es casualidad que estas conversaciones lleguen ahora: España y Marruecos, junto con Portugal, coorganizarán el Mundial 2030. Ese proyecto ha reforzado los lazos deportivos y políticos entre ambos países, un escenario ideal para que La Liga tenga presencia física en el Reino. Tebas lo tiene claro: «La expansión en Oriente Medio y Norte de África es clave. Hay una pasión increíble por La Liga desde Irak hasta Marruecos.
Nuestros datos indican que tenemos más aficionados que la Premier League. Históricamente, España y Marruecos han mantenido una relación cercana y fluida en el deporte, sobre todo en el fútbol».
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¿Un nuevo capítulo para La Liga?
Aunque aún no hay partidos oficiales en el calendario, la liga quiere jugar en Marruecos. Esto sería un hito y haría del Mediterráneo un puente, no una barrera, para el fútbol español. Para Tebas, el objetivo es impulsar el crecimiento comercial de la liga tras años de litigios y problemas administrativos en España.