El presidente del club, Joan Laporta, afirmó que Flick prefiere esperar al final de la temporada para hablar de su renovación.

«Creo que se ha ganado la renovación, pero prefiere analizar la situación al final de la temporada y decidir entonces cómo seguir adelante», afirmó Laporta, y añadió: «Si conseguimos un año más, ya tiene la renovación en el bolsillo».