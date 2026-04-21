«Por supuesto que ese es mi plan», respondió el exseleccionador nacional al preguntársele si ya tenía claro que renovaría su contrato hasta 2028.
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La Liga de Campeones es el gran objetivo: Hansi Flick sugiere que renovará su contrato con el FC Barcelona
El presidente del club, Joan Laporta, afirmó que Flick prefiere esperar al final de la temporada para hablar de su renovación.
«Creo que se ha ganado la renovación, pero prefiere analizar la situación al final de la temporada y decidir entonces cómo seguir adelante», afirmó Laporta, y añadió: «Si conseguimos un año más, ya tiene la renovación en el bolsillo».
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Hansi Flick quiere ganar la Liga de Campeones con el FC Barcelona
Aunque Flick había eludido recientemente las preguntas al respecto, ahora ha admitido que le gustaría quedarse más allá de 2027. «Sí, me gustaría renovar mi contrato, pero no es el momento adecuado para hablar de ello, ya que nos esperan unas semanas importantes», declaró Flick antes del partido de liga contra el Celta de Vigo del miércoles (21:30 h/DAZN). «Quiero ganar la Champions con el Barça y ser el técnico cuando se termine el estadio», añadió.
Con nueve puntos sobre el Real Madrid a siete jornadas del final, el Barça encamina su segundo título liguero con Flick, que sumaría así cinco trofeos en dos cursos.
La trayectoria de Hansi Flick en el FC Barcelona en cifras
Partidos
110
Victorias
83
Empates
10
Derrotas
17
Títulos
1 Liga (2025), 1 Copa (2025) y 2 Supercopas (2025, 2026).