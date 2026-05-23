La leyenda del Leeds United, Marcelo Bielsa, deja claro qué hará tras el Mundial, mientras el seleccionador de Uruguay hace un anuncio sorprendente

El técnico argentino, que cumple 70 años, dirige la selección sudamericana desde mayo de 2023. En 36 partidos ha impuesto su estilo de alta intensidad y llevó a Uruguay al tercer lugar de la Copa América 2024. Sin embargo, sus recientes declaraciones sugieren que su etapa con la selección nacional terminará pronto.

En un acto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, admitió: «Nuestro trabajo termina con el Mundial. Participar es un milagro en la carrera de cualquier profesional. Estaré eternamente agradecido a Uruguay por permitirme vivirlo».