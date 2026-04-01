La leyenda brasileña Ronaldinho lanzará un álbum inspirado en el Mundial a través de un nuevo sello discográfico

Considerado por muchos como uno de los futbolistas más creativos que jamás haya calzado unas botas, Ronaldinho busca ahora trasladar ese talento al mundo de la música. Con sede en Miami, Tu Música tiene como objetivo tender puentes entre diferentes culturas y mercados, ofreciendo una plataforma profesional para la creación musical y la distribución global, según informa Billboard.

El ganador de la Copa del Mundo de 2002 reveló que este paso es una evolución natural para él, dada su pasión de toda la vida por el ritmo y la melodía. «La música siempre ha sido una parte importante de mi vida. Me ha acompañado en los momentos más importantes, tanto dentro como fuera del campo», declaró Ronaldinho en un comunicado oficial. «Ahora quiero llevar esa energía a todas partes, conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar».