La leyenda alemana: si Yamal fuera italiano, lo habrían enviado a la segunda división

La leyenda del fútbol alemán, Jürgen Klinsmann, ha emitido un veredicto contundente sobre la crisis que ha llevado a la selección italiana a quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

La Azzurri tropezó en la fase de clasificación para el Mundial y pasó con dificultades a la repesca, pero recibió un duro golpe en la final ante Bosnia y Herzegovina, donde perdió por 4-1 en la tanda de penaltis, tras empatar a un gol en el tiempo reglamentario y en la prórroga, por lo que seguirá ausente de la cita mundialista desde 2018.

Klinsmann, que brilló como jugador con las camisetas del Inter de Milán y la Sampdoria (su hijo Jonathan es el portero del Cesena), se basó en su profunda relación con el fútbol italiano para ofrecer una de las observaciones más acertadas hasta la fecha sobre la razón por la que la Azzurri sigue sin clasificarse para el Mundial.

Getty Images