«La lesión de rodilla más grave que uno pueda imaginar»: el descubridor de los jóvenes talentos italianos del BVB recibió incluso mensajes de ánimo de Neymar

Scuderi trabaja en el BVB como ojeador de talentos. Viaja por el mundo buscando jóvenes promesas para el Borussia.

Tras retirarse en 2019, ya ha dado frutos: fichó a Filippo Mane, procedente del sub-19 de la Sampdoria, y luego a Samuele Inacio y Luca Reggiani, quienes ya debutaron con el primer equipo.

«Es una sensación fantástica. Viajo mucho por Europa, veo muchos países diferentes y muchos buenos jugadores. Me gusta ver fútbol y me gusta analizarlo», dijo en un podcast del club.