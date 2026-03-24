La Juventus vuelve a interesarse por Kolo Muani: cuánto cuesta, su salario, la fecha de vencimiento de su contrato y el posible intercambio con Jonathan David

El director deportivo del PSG está convencido de las cualidades de David, y un posible intercambio con Kolo Muani beneficiaría a ambos clubes desde el punto de vista económico: la Juventus obtendría una plusvalía total al traspasar a un jugador que llegó libre el verano pasado, mientras que el PSG evitaría una minusvalía al desprenderse de un futbolista que ya no entra en los planes de Luis Enrique. El salario es similar, ya que ambos cobran alrededor de 6 o 7 millones, a los que hay que sumar las primas, y la edad también es más o menos la misma: el canadiense es un par de años más joven, pero ambos buscan redimirse y encontrar continuidad para relanzar sus carreras.