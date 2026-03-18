La Juventus se interesa por Bernardo Silva, que se marcha del Manchester City como agente libre: contactos con Jorge Mendes

Matteo Moretto, en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, confirma los contactos entre la Juventus y su agente, Jorge Mendes.





Nacido en 1994, Bernardo Silva cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto. Ocho años después de ficharlo del Mónaco por 50 millones de euros, el Manchester City ya ha decidido no renovarle el contrato, que expira al final de esta temporada.





Mientras tanto, ha marcado 76 goles y ha dado 77 asistencias en 448 partidos, el último de ellos contra el Real Madrid en la Liga de Campeones el martes por la noche, cuando recibió la primera tarjeta roja de su carrera.



