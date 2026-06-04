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La Juventus se fija en Emi Martínez tras fracasar el acuerdo para fichar a Alisson, del Liverpool
El Liverpool se mantiene firme con respecto a Alisson
La Juventus renuncia a fichar a Alisson. Aunque el portero brasileño alcanzó un acuerdo personal con el club italiano hace meses, el Liverpool no piensa venderlo este verano y ha activado una prórroga de 12 meses en su contrato.
El club de la Premier quiere mantener la estabilidad tras varias salidas importantes. Aunque ha habido cambios internos, la postura no ha variado, por lo que la Juventus busca alternativas en el mercado.
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Martínez se perfila como la prioridad
Ante la complicada llegada de Alisson, Martínez se ha convertido en la principal alternativa. Según la Gazzetta, el guardameta del Aston Villa y héroe del Mundial 2022 está abierto a un nuevo reto. A sus 33 años, su experiencia y mentalidad ganadora encajan con lo que busca Spalletti para liderar la defensa de la Juventus.
Su valor de mercado ronda los 20 millones de euros, cifra que encaja en el presupuesto bianconero. No obstante, su salario neto de 6 millones de euros por temporada representa el principal obstáculo para el club de Turín, que busca equilibrar su masa salarial sin renunciar a un guardameta de talla mundial.
La alternativa de Vicario
La Juventus sigue de cerca a Guglielmo Vicario, del Tottenham Hotspur. El portero de 29 años quiere volver a la Serie A y casi fichó por el Inter, pero los nerazzurri escogieron a Josep Martínez. Eso deja vía libre a la Juventus para contratar al ex del Empoli si cierra el acuerdo.
Su contrato con los Spurs vence en 2028, aunque el club inglés podría negociar. Su valor de mercado es de unos 20 millones de euros y su salario anual, entre 3 y 4 millones, encaja mejor en los límites de la Juventus que el de Martínez.
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Una decisión clave antes de la pretemporada
La Juventus busca un portero para reconstruir la plantilla. Tras la salida de Dusan Vlahovic, el club reasigna recursos para reforzar posiciones clave.
Su prioridad es asegurar un portero titular antes de la pretemporada. Ahora deben elegir entre la experiencia de Martínez y la opción más económica de Vicario, mientras reestructuran la columna vertebral del equipo de Luciano Spalletti.