La Juventus se adelanta al Barcelona y al Benfica en la pugna por fichar a Bernardo Silva, ya que el gigante de la Serie A ha iniciado las negociaciones con la estrella del Manchester City, que está a punto de marcharse

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha dado el primer paso concreto para fichar a Silva, poniéndose en contacto con su agente, Jorge Mendes. Según se informa, el gigante de la Serie A se está preparando para ofrecer al mediapunta un contrato de tres años, que incluye una opción para una cuarta temporada, por un valor de entre 7 y 8 millones de euros anuales. Dado que su contrato con el City expira el 30 de junio, los bianconeri creen que pueden ofrecerle el reto de alto nivel que él exige. Al iniciar las negociaciones con antelación, el club se ha adelantado a los rivales para asegurarse el codiciado fichaje.