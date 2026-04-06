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La Juventus se adelanta al Barcelona y al Benfica en la pugna por fichar a Bernardo Silva, ya que el gigante de la Serie A ha iniciado las negociaciones con la estrella del Manchester City, que está a punto de marcharse
La Juventus inicia las negociaciones oficiales
Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha dado el primer paso concreto para fichar a Silva, poniéndose en contacto con su agente, Jorge Mendes. Según se informa, el gigante de la Serie A se está preparando para ofrecer al mediapunta un contrato de tres años, que incluye una opción para una cuarta temporada, por un valor de entre 7 y 8 millones de euros anuales. Dado que su contrato con el City expira el 30 de junio, los bianconeri creen que pueden ofrecerle el reto de alto nivel que él exige. Al iniciar las negociaciones con antelación, el club se ha adelantado a los rivales para asegurarse el codiciado fichaje.
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Feroz competencia por conseguir firmas
Aunque el equipo de Turín se ha adelantado en la carrera, la pugna por el jugador libre de contrato está lejos de haber concluido. El Barcelona lleva varias temporadas siguiéndole la pista, y es revelador que él renovara su contrato en agosto de 2023 para mantener abiertas sus opciones en España. Además, el Benfica siempre ha soñado con recuperar a este producto de su cantera, mientras que el París Saint-Germain sigue al acecho en segundo plano. Las ofertas muy lucrativas de equipos de Arabia Saudí y de la Major League Soccer —con la posibilidad de reunirse con Lionel Messi en el Inter de Miami— también son opciones viables. Sin embargo, la Juventus sigue confiando en su pedigrí europeo.
Sustituir a un maestro insustituible
Encontrar un sucesor para un jugador que ha acumulado 450 partidos y seis títulos de liga nacional a lo largo de nueve años parece una tarea imposible. Tras la victoria por 4-0 sobre el Liverpool en la FA Cup, el segundo entrenador, Pep Lijnders, confirmó la inminente marcha del capitán y declaró: «Todas las buenas historias llegan a su fin. Espero que disfrute de estas últimas seis semanas y que tenga un final bonito, porque se lo merece. Y se merece toda la atención posible».
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¿Qué viene ahora?
Antes de embarcarse en una nueva aventura, el mediapunta sigue totalmente centrado en cerrar su etapa en Inglaterra por todo lo alto. Está decidido a ayudar a su actual equipo a lograr una remontada difícil contra el Arsenal para ganar su séptimo título de la Premier League, aunque actualmente se encuentran a nueve puntos del líder. Además, levantar otro trofeo de la FA Cup sigue siendo una prioridad antes de su emotiva despedida, tras haber superado al Liverpool en cuartos de final y haberse clasificado para enfrentarse al Southampton en semifinales.