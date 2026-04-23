La Juventus prepara una oferta por Bernardo Silva, mientras el Barcelona busca ficharlo gratis

La Juventus sabe que no es la única interesada en el exjugador del Mónaco. El Barcelona lleva tiempo vinculado a su fichaje y el atractivo del Camp Nou pesa en la decisión del jugador. Aunque Benfica y Galatasaray también han mostrado interés, la lucha se reduce a una carrera entre Barça y Juve.

Su deseo de seguir jugando al máximo nivel y de mantenerse relevante para club y selección en la recta final de su carrera inclina la balanza.