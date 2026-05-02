AFP
Traducido por
La Juventus prepara un «plan» para fichar a Mason Greenwood, mientras el Marsella se prepara para el interés que despertará este exdelantero del Manchester United en el mercado de verano
Greenwood vuelve a estar en el punto de mira de la Juventus
Según La Gazzetta dello Sport, Juventus prepara una estrategia para fichar al jugador de 24 años en el próximo mercado veraniego y llevarlo de la Ligue 1 a la Serie A.
No es la primera vez que la Vecchia Signora se fija en Greenwood: se le ha relacionado con el club en varias ocasiones durante las dos últimas temporadas. Tras una etapa prolífica en Francia, su nombre vuelve a sonar en Turín, ahora que la Juventus busca reforzar su ataque de cara a la nueva campaña.
- AFP
La iniciativa en Francia despierta interés
Greenwood ha brillado en el Marsella: 36 goles en 64 partidos de liga en las dos últimas temporadas y 15 tantos en 29 encuentros en la 2025-26.
Sin embargo, el Marsella es sexto a dos jornadas del final y, sin opciones de Liga de Campeones, podría venderlo para recaudar fondos y cumplir su deseo de jugar en la máxima competición europea.
El efecto dominó de Francisco Conceição
La llegada de Greenwood a Turín podría facilitarse con la salida de Francisco Conceicao. El internacional portugués, autor de cuatro goles y cuatro asistencias, interesa a Liverpool y Manchester United por su trabajo constante y su habilidad en el regate.
Con cuatro goles y cuatro asistencias esta temporada, su trabajo constante y su habilidad en el regate han atraído a los ojeadores ingleses. Si llega una oferta importante de la Premier League, la Juventus podría venderlo y abrirle la puerta a Greenwood.
- Getty Images
Comparación de precios
Financieramente, ambas operaciones se equilibrarían. La Juventus invirtió 7 M€ en Conceicao, más 32 M€ de traspaso. Para dejarlo marchar pide unos 50 M€.
Curiosamente, esa cifra es la que el Marsella pediría por Greenwood. Si venden a Conceição a la Premier, la Juventus obtendría el dinero necesario para fichar a Greenwood y renovar su ataque.