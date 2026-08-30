La Juventus, a punto de fichar al descarte del Tottenham Pape Matar Sarr en medio de una creciente crisis en el centro del campo

La Juventus está en la fase final para cerrar el fichaje de Sarr, con un acuerdo verbal ya alcanzado entre ambos clubes, según Sky Sport Italia. Se espera que la operación se formalice como una cesión con una tarifa de 3 millones de euros, que incluiría una obligación de compra de 30 millones de euros si se cumplen determinadas condiciones. Se cree que esas condiciones están vinculadas al número de apariciones del jugador y a la clasificación del club para competición europea la próxima temporada.

La persecución de Sarr se intensificó después de que la Juventus no lograra fichar a otros objetivos prioritarios, en especial a Franck Kessie, que optó por unirse al Atalanta. Con el tiempo corriendo hacia la fecha límite del domingo, la cúpula de la Juve se movió rápido para virar hacia el centrocampista del Tottenham. El jugador de 23 años es visto como un perfil versátil que puede encajar de inmediato en el sistema táctico, aportando tanto presencia física como seguridad técnica.