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GIuseppe RisoGetty Images

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La Juve se interesa por Tonali, Riso mira hacia la Premier: «Tras el Mundial, el City o el Arsenal podrían intentar ficharlo»

Giuseppe Riso, conocido agente y representante, se ha sincerado con Calcio&Finanza y ha hablado sobre el futuro de su representado, Tonali

El conocido agente y fundador de la agencia GR Sports, Giuseppe Riso, se ha sincerado en una extensa entrevista concedida a Calcio&Finanza y ha abordado diversos temas, en particular los relacionados con sus representados. Entre ellos se encuentra Sandro Tonali, centrocampista italiano que actualmente milita en el Newcastle y que está en el punto de mira de varios clubes de primer nivel, como la Juventus en Italia.


A la pregunta: «El Newcastle ya es un club de Champions, pero ahora se dice que Tonali está en el punto de mira de clubes de primera línea, aquellos que aspiran a ganar la Premier League, como el Arsenal o el Manchester City», Riso respondió así: «Exacto, ese era el objetivo desde el momento en que se fue a Inglaterra: intentar convertirlo en un futbolista estrella. Creo que es el futbolista italiano con uno de los valores más altos del mundo». 

Y añadió: «Si brilla en el Mundial, ¿le seguirán los pasos el City o el Arsenal? No lo sé (ríe, ndr), pero es muy probable. Todo el mundo espera el Mundial, luego se crean mil situaciones, pero todo empieza después del Mundial». Estas son las demás declaraciones:

  • LA VENTA DE TONALI

    «La operación surgió porque un club como el Newcastle (propiedad del PIF, el fondo soberano de Arabia Saudí, nota del editor), con unos recursos económicos ilimitados, había decidido invertir en Sandro. Barajamos la idea de que el jugador disputara una liga de mayor nivel. ¿Que si sabíamos lo de las apuestas? No, eso en absoluto, sobre todo porque, de ser así, habríamos intervenido. Debo decir que, desde este punto de vista, el traspaso también resultó ser una decisión acertada. Porque tanto el Newcastle como su afición se comportaron de manera increíble con Sandro, apoyándolo en todo momento. En Italia recibió un trato diferente. No por parte de la afición del Milan, que siempre lo protegió».

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  • LA VIDA DEL FISCAL

    «Las relaciones en el fútbol lo son todo. Y cuanto más se profundiza en los contactos, más posibilidades hay de crear vínculos ganadores. Hago todo lo que puedo (ríe, nota del editor), pero estoy de acuerdo en que no siempre es fácil poner de acuerdo a personalidades tan fuertes. ¿Cómo se llega a ser agente? No hay una regla fija. Hay oportunidades que hay que aprovechar al vuelo y en las que hay que creer, y, por supuesto, trabajar mucho».


  • LOS COMIENZOS CON GALLIANI

    «¿De trabajar en el equipo de Giannino al encuentro con Galliani? Sí, en aquel momento Giannino (un conocido restaurante milanés, nota del editor) era probablemente el punto de encuentro del mercado y de muchos presidentes. Era 2006 y ahí fue donde empezó todo. Estaban Galliani, los directivos y los futbolistas más importantes de todo el mundo. La mayor parte de los negocios pasaban por allí. Pasábamos noches enteras hablando y negociando sobre fútbol y yo tuve la suerte, mientras servía en las mesas, de escuchar y aprender. Él (Galliani, nota del editor) se fijó en mí y me dio la oportunidad de pasar tiempo con él haciendo recados, lo que me permitía estar cerca de él. Con él íbamos a distintos lugares por toda Italia, y yo era el encargado de custodiar la Champions: la dejábamos en el restaurante de turno y me aseguraba de que no le pasara nada al trofeo. Más allá de la anécdota, la verdad es que yo intentaba seguir a Galliani todo lo posible para aprender. Él, todas las mañanas, hacia las nueve, cuando estaba de vacaciones en Forte Dei Marmi, leía los periódicos y tomaba café en la placita. Mi objetivo era adelantarme para estar ya allí. En ese momento empezaban el día y las llamadas telefónicas. Intentaba entender cómo gestionaba él los problemas y algunas dinámicas las entendía al cabo de unos días. Ha sido una auténtica universidad y lo sigue siendo, porque en cuanto tengo un problema lo busco. Cada vez que almuerzas o cenas con él, sales siendo otra persona porque te da consejos específicos».

  • EL ORIGEN DE LA AGENCIA

    «Allí también fue por consejo de Galliani. Yo ya trabajaba como representante con un agente. En un momento dado, trajo a su hijo para que colaborara con él, y Galliani me dijo: “Cuando entran los hijos, todo se complica más”. Por aquel entonces tenía 27 años y empecé a pensar en montar mi propio negocio. Así que me lancé y empecé a invertir en una pequeña oficina que compartía con otras personas. La verdad es que, al principio, mi oficina era el coche».

  • MINO RAIOLA

    «Por aquella época, el gran Mino Raiola (representante italo-holandés fallecido en 2022 y exagente, entre otros, de Zlatan Ibrahimovic y Mario Balotelli, nota del editor) también frecuentaba el local de Giannino. Yo lo observaba, lo admiraba y le prestaba mucha atención, y él me dio un consejo que me cambió la vida... Un día, mientras servía en las mesas, me dijo: “He oído que quieres ser agente”, al darse cuenta de que, mientras realizaba mis tareas, intentaba estar lo más cerca posible de Galliani. Y Mino me dijo: “Si quieres ser agente, tienes que pelearte con Galliani”. En ese momento no entendí lo que quería decir. Solo unos meses después, reflexionando sobre esa frase, comprendí su significado: me estaba diciendo que para ejercer esta profesión hay que saber discutir incluso con los más poderosos del sector, y por lo tanto con Galliani. Es una cuestión de roles, de cortar el cordón umbilical; de lo contrario, no te reconocen».

  • LOS PRIMEROS JUGADORES

    "Estamos hablando de hace 13 años. Ya tenía bajo contrato a Bryan Cristante, Andrea Petagna y Antonio Caracciolo. Estos fueron los primeros jugadores que fiché y me enorgullece decir que, a día de hoy, siguen conmigo. Caracciolo jugaba en el Pavia, mientras que Cristante y Petagna estaban en el equipo juvenil del Milan. Al principio no se ganaba nada, porque los primeros contratos de verdad para los futbolistas llegan más adelante.

  • FALTA DE TALENTO EN ITALIA

    «En Italia existe hoy en día un problema de falta de talento, y esto hace que baste muy poco para ensalzar a un futbolista en situaciones en las que probablemente aún haría falta un poco más de tiempo. Yo siempre digo lo mismo: en todos los caminos, en todos los oficios, al final hay altibajos. Es en los momentos difíciles cuando se reconoce el nivel de una persona».

  • CÓMO HA CAMBIADO EL MERCADO DE FICHAJES

    «Todo ha cambiado. Antes había grandes empresarios que invertían dinero por pasión y lo hacían con el corazón. Hoy en día, la cuestión de los fondos es necesariamente diferente. Ya no se emocionan y hay que tener en cuenta el resultado final del balance. Por eso, muchas veces el trabajo se convierte, más que en fútbol, en finanzas».

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