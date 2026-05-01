La joven promesa serbia que ha llamado la atención del Arsenal y del FC Barcelona

No extraña que varios grandes clubes europeos sigan de cerca a Kostov en Belgrado, donde brilla en su primera temporada con el Estrella Roja. De momento se centra en ayudar a su equipo a lograr el noveno título liguero consecutivo, ya en la fase de campeones de la Superliga. Pero el próximo verano su futuro generará mucha atención.
Ya se le ha vinculado con Arsenal, AC Milan, Barcelona —al que marcó un espectacular Panenka en la UEFA Youth League 2024—, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y París Saint-Germain. La relación de Stankovic con el Inter podría incluir al gigante italiano en la pugna. Sin embargo, como renovó en octubre hasta 2028, el club serbio parte con ventaja en cualquier negociación.
Por ahora, Kostov asegura que los rumores no le afectan.
«No me afecta que se hable tanto de mi salida», dijo a Sportal. «Las cifras, los 25 millones de euros... No influyen en mi juego ni en mi estancia aquí».
Sin embargo, Kostov admitió que ya superó el nivel de la primera división serbia y dejó entrever su destino: «No puedo decir que la Superliga sea fácil, hay jugadores experimentados y de calidad. Creo que puedo jugar a un nivel más alto, pero por ahora estoy cómodo aquí».
«Creo que rendiría mejor en Alemania o Italia. Como he dicho muchas veces, no pienso tanto en mis propios deseos. Mi objetivo principal no es irme a ningún sitio este verano».